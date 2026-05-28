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疑遭職場霸凌！男闖LG首爾辦公室持刀砍人 2員工重傷送醫
韓國首爾江西區LG電子麻谷業務中心5月27日發生持刀襲擊事件，2人受重傷。
韓聯社報導，事發於上午11時左右，LG電子合作公司一名員工聲稱遭職場霸凌，在LG電子麻谷業務中心二樓持刀行兇，LG電子2名工作人員分別被刺中腰部和手臂，傷勢較重，已被送醫治療，暫無生命危險。
警方接獲報案後隨即出動追蹤，在首爾DMC（數碼媒體城）地鐵站附近發現，並將其緊急拘留。
報導指，疑犯為自首而在和警方通話並在前往警察署的過程中被抓獲，聲稱遭受害人職場霸凌後，一時情緒失控而犯下罪行，警方將就其行兇原委等進行調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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