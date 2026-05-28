疑遭職場霸凌！男闖LG首爾辦公室持刀砍人 2員工重傷送醫

1998年，韓國職棒的球場應援也跟中華職棒一樣處在敲鑼打鼓、人聲應援的階段，但韓職的女子啦啦隊建置時間較早，在1998年的雙鈴突擊者隊時期就已經有了。不過最開始的韓職啦啦隊，是身著傳統儀隊制服、手持彩球、大跳康康舞，偏向競技啦啦隊的樣貌。以競技應援為主，講究團隊精神，比較像是球場的背景，沒有個人風格和偶像特色。

2026-05-28 09:40