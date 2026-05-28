快訊

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

台鐵再傳意外！池上站貨物列車出軌 車廂衝出撞到電線桿

聽新聞
0:00 / 0:00

因應台灣有事！日官員提發現金補助 網友不買帳：不符合需求

聯合新聞網／ 綜合報導
日本九州5月27日舉行知事會，擬於台海危機時發放現金供避難民眾購買糧食。圖為台海危機示意圖。 圖／AI生成
日本九州5月27日舉行知事會，擬於台海危機時發放現金供避難民眾購買糧食。圖為台海危機示意圖。 圖／AI生成

根據日媒「共同通信」報導，九州與鄰近縣市首長於5月27日舉行知事會。為因應「台灣有事」的撤離計畫，日本預計在6天內將沖繩、先島諸島12萬軍民撤至九州與山口等地。知事會中為此通過特別決議，要向中央爭取發放「現金」，方便撤離民眾自行購買糧食。

現任會長、宮崎縣知事河野俊嗣指出，中央目前規劃提供便當等物資協助，但要在短時間內穩定供應數萬人份的餐點，實際上極具挑戰，因此促請政府評估現金補貼等具體配套措施。

這則新聞引發日本網友熱烈討論，不少人對「發放現金」的實質效益持保留態度。有網友指出，一旦發生台海危機，台灣海峽勢必遭到封鎖，屆時不僅是避難災民，恐連全日本的物資供應都會中斷。在有錢也買不到東西的情況下，政府應優先加強物資儲備並確保替代運輸路線。也有網友認為，參考過去大型天災的經驗，危機剛爆發的混亂初期，仍應以物資發放為首要，等災民安置狀況穩定後，再改為現金補貼，雙管齊下才符合實際需求。

此外，更有網友提醒，除了日本國民的撤離，官方也必須將大批台灣難民可能湧入的收容安置問題納入演練。網友感嘆道，台海有事帶來的衝擊非同小可，世界各國應向中國領導人明確表達訴求，促其打消武力侵犯台灣的念頭，從根本防堵這場災難發生。

台灣有事 台海議題 沖繩 日本

延伸閱讀

日女嚮往當都市OL！社畜前輩戳破幻想：只有通勤和電梯地獄

吃光才問？奧客怒轟餐點含甲殼類沒說 店員反擊：看不出你會過敏

提告AI聲音侵權首例！聲優津田健次郎槓上TikTok 日政府挨批慢半拍

奈良鹿屁屁射出「萬丈佛光」！百萬網友笑翻：莫名充滿神聖感

相關新聞

疑遭職場霸凌！男闖LG首爾辦公室持刀砍人 2員工重傷送醫

韓國首爾江西區LG電子麻谷業務中心5月27日發生持刀襲擊事件，2人受重傷。

因應台灣有事！日官員提發現金補助 網友不買帳：不符合需求

根據日媒「共同通信」報導，九州與鄰近縣市首長於5月27日舉行知事會。為因應「台灣有事」的撤離計畫，日本預計在6天內將沖繩、先島諸島12萬軍民撤至九州與山口等地。知事會中為此通過特別決議，要向中央爭取發放「現金」，方便撤離民眾自行購買糧食。

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

人類未來有望重返月球！NASA預計將於2032年前分為三個階段建立永久性月球基地，包括部署無人登陸器、越野車與無人機，以及建設太陽能與核能發電基礎設施。專家指出，月球南極因擁有冰源可轉化為水與氧氣，成為建設科研基地與通往火星中繼站的首選地點。

當啦啦隊成為本體？從草根應援到大女團時代的韓國職棒歌舞進化

1998年，韓國職棒的球場應援也跟中華職棒一樣處在敲鑼打鼓、人聲應援的階段，但韓職的女子啦啦隊建置時間較早，在1998年的雙鈴突擊者隊時期就已經有了。不過最開始的韓職啦啦隊，是身著傳統儀隊制服、手持彩球、大跳康康舞，偏向競技啦啦隊的樣貌。以競技應援為主，講究團隊精神，比較像是球場的背景，沒有個人風格和偶像特色。

蛋糕裝飾金屬粉險奪命！男嬰誤吞昏迷急洗肺保命 醫生提微粒危險

用來製作蛋糕的「可愛裝飾粉」成份竟可能致命？澳洲1名14個月大男嬰，在母親烘焙蛋糕時，出於好奇而誤吞及吸入裝飾用的金屬金粉，隨即劇烈咳嗽並在短時間內昏迷，緊急送院接受肺部沖洗手術才撿回一命，但可能留下不可逆轉的肺部損傷。

孟加拉水牛神似川普網路爆紅 當局出手相救免當祭品

孟加拉一頭罕見的白化症水牛因其獨特的金色毛髮，外形神似美國總統川普而在網路上爆紅，並獲得「川普」的綽號。本來牠將成為伊斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。