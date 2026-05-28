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因應台灣有事！日官員提發現金補助 網友不買帳：不符合需求
根據日媒「共同通信」報導，九州與鄰近縣市首長於5月27日舉行知事會。為因應「台灣有事」的撤離計畫，日本預計在6天內將沖繩、先島諸島12萬軍民撤至九州與山口等地。知事會中為此通過特別決議，要向中央爭取發放「現金」，方便撤離民眾自行購買糧食。
現任會長、宮崎縣知事河野俊嗣指出，中央目前規劃提供便當等物資協助，但要在短時間內穩定供應數萬人份的餐點，實際上極具挑戰，因此促請政府評估現金補貼等具體配套措施。
這則新聞引發日本網友熱烈討論，不少人對「發放現金」的實質效益持保留態度。有網友指出，一旦發生台海危機，台灣海峽勢必遭到封鎖，屆時不僅是避難災民，恐連全日本的物資供應都會中斷。在有錢也買不到東西的情況下，政府應優先加強物資儲備並確保替代運輸路線。也有網友認為，參考過去大型天災的經驗，危機剛爆發的混亂初期，仍應以物資發放為首要，等災民安置狀況穩定後，再改為現金補貼，雙管齊下才符合實際需求。
此外，更有網友提醒，除了日本國民的撤離，官方也必須將大批台灣難民可能湧入的收容安置問題納入演練。網友感嘆道，台海有事帶來的衝擊非同小可，世界各國應向中國領導人明確表達訴求，促其打消武力侵犯台灣的念頭，從根本防堵這場災難發生。
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