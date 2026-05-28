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法國罕見5月酷熱 巴黎人迎早夏寧可適應不願靠冷氣

中央社／ 巴黎27日專電

夏天尚未正式到來，法國已出現罕見的5月酷熱天氣。巴黎前陣子常常下雨，因此不少人把握陽光出門戲水或做日光浴，有些人相信應盡量適應氣候變遷，而非依賴冷氣。

巴黎今天氣溫一度升至攝氏34度，而5月下旬通常在20度左右。

法國氣象局（Météo-France）宣布，高溫橙色警報明天將擴大到17省，巴黎市也涵蓋在內，預估最高溫達32到34度，甚至35度。

在「熱穹」效應下，法國多地出現創紀錄高溫，但仍有不少巴黎人選擇在較不危險的時段享受陽光，例如在露天咖啡座用餐，帶孩子去公園戲水，或在草地上做日光浴。

帶著孩子到巴黎第15區一座公園戲水的克里斯多夫（Christophe）接受中央社記者訪問時說：「很高興雨終於停了，因為今年很多雨，現在出太陽，我們就好好享受。」

以他長期居住巴黎的經驗，5月就出現這樣的高溫確實很少見，但對他而言還不算太熱，晚上睡得也還好。

克里斯多夫家裡未裝冷氣，也不認為這是必要設備。他說：「應該盡量適應不吹冷氣的生活，這或許是簡便的解決方法，對那些無法調節體溫的人來說確實如此，（但其他人）應盡量試著適應，熱一點也很好。」

和女伴一起曬太陽的薩夏（Sacha）也認為健康的人應盡量適應天氣，而非依賴空調。他擁有一間空氣非常流通的大公寓，因此能在沒有冷氣的情況下應付酷熱天氣。

他也表達對氣候變遷的擔憂：「過去10年頻頻發生極端氣候事件，不只在法國，而是全世界都在發生，所以顯然令人憂心。」

巴黎市政府為了向市民提供消暑場地，除了一些原本就24小時開放的公園之外，昨天另將部分公園綠地開放時間從晚間9時或9時30分延長到午夜。

此外，巴黎市政府鼓勵有健康問題或獨居的人向市府的Reflex系統登記，可在啟動因應酷熱計畫等特殊事件發生時接獲電話通知。

法國氣象頻道（La Chaîne Météo）估計，過去6天內，法國各地合計打破上千項高溫紀錄，預期在這波酷熱中，最熱的一天將在明天，阿基坦大區（Aquitaine）和蘭多克-胡西雍大區（Languedoc-Roussillon）最高溫可能達38度，預料氣溫要等到週末才開始降下來。

巴黎 法國 高溫

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