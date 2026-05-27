寮國7村民受困淹水洞穴 救援人員找到5人

寮國7名村民19日起受困一處遭洪水淹沒的洞穴，救難人員27日找到其中5名生還者。此事令人想到2018年泰國少年足球隊受困洞穴最終成功獲救的戲劇性事件。

專業洞穴潛水員找到5名生還者，他們目前仍受困於寮國中部賽宋本省一處地下洞穴中，救援人員仍持續搜尋另外兩名失蹤者。

泰國潛水員康卡德於當地時間下午4時30分在Facebook發文表示：「已經找到5人，目前仍持續搜尋剩餘2人。」寮國救援組織表示，這5人「都還活著且平安」。

社群媒體上流傳的畫面顯示，地面上的救援隊得知5人仍生還後，紛紛激動跳躍、互相擁抱甚至落淚。

參與此次救援行動的芬蘭潛水員帕西寫道：「這項任務極其困難，參與者完成了驚人的工作。」

不過他也表示，這只是「鬆一口氣」，生還者仍困在洞穴內。他說，「大家身體狀況都還不錯，精神也很好，但真正的撤離還在後面，而且絕對不容易」。

他表示，接下來他與另一名潛水員將會「立刻再次潛入」，替受困村民送去更多補給品，讓他們恢復體力，以準備之後的撤離行動。

帕西拍攝的影片顯示，救援人員詢問村民姓名以及是否有任何不適。他們回答沒有生病，但感到虛弱且非常飢餓。

然而，撤離行動極具挑戰。救援人員為了抵達受困者所在地，必須穿越一條長達340公尺的洞穴通道，漆黑且局部積水的洞穴通道非常狹窄，有些地方寬度約僅58公分。一名救援人員表示，他一度被迫卸下裝備，才能勉強擠過狹窄區域，進入下一段洞穴。

影片顯示，救援人員抵達5名受困者身旁時，不斷安撫他們「不要哭」。

這些村民皆為男性。他們19日進入洞穴尋找黃金，但因豪雨引發山洪暴發，出口被堵住。寮國國營媒體報導，受困者位於「洞穴內一處較高的平台」，當地仍有空氣流通。

救援人員先前告訴CNN，目前已有超過100人投入救援，包括15名經驗豐富的潛水員與專家，其中部分人曾參與 2018年泰國少年足球隊洞穴救援行動。當時足球隊成員因暴洪受困洞穴近三周，12名足球隊員與教練最終成功獲救，但一名泰國前海軍海豹部隊潛水員在搜救過程中殉職。