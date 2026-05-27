馬來西亞迎哈芝節 穆斯林祈禱宰牲展現奉獻精神

清晨天色微亮，吉隆坡近郊士拉央市場一帶人聲漸起，穆斯林陸續前往附近清真寺祈禱，也有在市場工作的孟加拉與羅興亞移工，聚集街角空地席地誦經，氣氛莊嚴平靜，共同迎接哈芝節。

今天是哈芝節（Hari Raya Haji，又稱古爾邦節、宰牲節及忠孝節），核心精神在於犧牲、奉獻與分享。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）也透過臉書（Facebook）發文，提醒穆斯林在面對挑戰及建設更美好國家未來之際，應體會犧牲價值與中庸精神，始終保持謙遜，不應被短暫世俗奢華迷惑。他並與逾一萬名穆斯林在布城清真寺參與哈芝節祈禱。

士拉央（Selayang）市場距離吉隆坡市區約20公里，除是馬來西亞最大的蔬果與魚肉批發集散地外，也聚集不少逃離家鄉動亂與貧困的羅興亞難民與外籍移工。

來自孟加拉的移工阿里富爾（Ariful）今天清晨暫放手邊工作，來到市場旁水果行前的街角空地，接受中央社訪問時也同時指揮同鄉移工鋪設祈禱墊、布置場地，靜靜等待魚貫而入的穆斯林前來祈禱；另有穆斯林聚集在二樓，聆聽教長講道。

鄰近的清真寺在祈禱結束後，隨即在寺外空地展開宰牲儀式（Korban）。穆斯林依循宗教傳統宰殺牛羊作為獻祭，再將肉品分發給親友、祭拜者與貧困家庭，象徵分享、奉獻與感恩真主恩典。

穆斯林愛莎（Aisyah）今天接受中央社電話訪問表示，哈芝節是穆斯林最重要的節慶之一，若以比較生活化的方式理解，這個節日結合了宗教信仰、慈善分享與家庭團聚等意義。

她指出，許多穆斯林返鄉與父母、祖父母及親友團聚，並和家人用餐共度佳節，除了宗教節日意義外，也是家庭團聚的重要時刻。

另一名穆斯林花婷（Fatin）說，穆斯林在哈芝節當天清晨通常會穿上整齊傳統服飾，前往清真寺進行祈禱，之後再進行獻祭儀式，獻祭後的肉將依照教規分送給親友與貧困家庭。這種分享精神，正是哈芝節最重要的核心價值之一。

不少穆斯林家庭在完成獻祭後共同出遊，居住在士拉央市場旁的小孩則在住家附近嬉戲玩耍。無論是本地穆斯林，或因戰亂與貧困流落異鄉的羅興亞人與外籍移工，都在祈禱誦經、奉獻與分享中度過這個重要節日，增添濃厚節慶氛圍。