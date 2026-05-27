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寮國7村民受困洞穴一周 救援人員尋獲5人皆平安

中央社／ 永珍27日綜合外電報導
泰國救援人員正在寮國賽宋本省一處被洪水淹沒的洞穴中營救七名被困的寮國人。歐新社
泰國救援人員正在寮國賽宋本省一處被洪水淹沒的洞穴中營救七名被困的寮國人。歐新社

寮國7名村民進入一處洞穴尋找黃金，但因暴洪而受困洞穴中，至今已過了一週。寮國與泰國的救援人員表示，今天已尋獲其中5人，均平安，目前正在尋找其餘2人的下落。

法新社報導，寮國救援團體「人民救援志工」（Rescue Volunteer for People）在社群媒體貼文表示：「我們發現5個人活著，全部平安。另外2人我們還在尋找。」

泰國救援人員肯卡奇（Kengkach Bangkawong）在臉書（Facebook）貼文補充道：「下午4時30分，我們找到目標，發現5個人，我們正在尋找其餘的2人。」

國營媒體「寮國經濟日報」（Lao Economic Daily）也報導，已發現5人還活著。

寮國國營媒體本週報導，這7名村民本月20日進入中部賽宋本省（Xaysomboun）一處洞穴，當地位於首都永珍東北方約125公里。這些人原本是想進去找黃金，但因暴雨引發暴洪，堵住他們的出路，因此受困洞中。

今天稍早，來自芬蘭的專業救援潛水員帕西（Mikko Paasi）表示，救援人員正在「跟時間賽跑」，試圖將這7人救出洞穴，他並形容該洞穴是一處「廢棄金礦」。

帕西在社群媒體貼文中寫道，救援人員在洞穴內必須克服數百公尺的重重障礙、淹水、坍塌危險，以及嚴重的空氣汙染風險。

他表示，這7人「應該是被困在終端洞室內」，距離出口約300公尺，他們進入洞穴時「帶了可在地下待幾天的資源」。

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