寮國7村民受困洞穴一周 救援人員尋獲5人皆平安

寮國7名村民進入一處洞穴尋找黃金，但因暴洪而受困洞穴中，至今已過了一週。寮國與泰國的救援人員表示，今天已尋獲其中5人，均平安，目前正在尋找其餘2人的下落。

法新社報導，寮國救援團體「人民救援志工」（Rescue Volunteer for People）在社群媒體貼文表示：「我們發現5個人活著，全部平安。另外2人我們還在尋找。」

泰國救援人員肯卡奇（Kengkach Bangkawong）在臉書（Facebook）貼文補充道：「下午4時30分，我們找到目標，發現5個人，我們正在尋找其餘的2人。」

國營媒體「寮國經濟日報」（Lao Economic Daily）也報導，已發現5人還活著。

寮國國營媒體本週報導，這7名村民本月20日進入中部賽宋本省（Xaysomboun）一處洞穴，當地位於首都永珍東北方約125公里。這些人原本是想進去找黃金，但因暴雨引發暴洪，堵住他們的出路，因此受困洞中。

今天稍早，來自芬蘭的專業救援潛水員帕西（Mikko Paasi）表示，救援人員正在「跟時間賽跑」，試圖將這7人救出洞穴，他並形容該洞穴是一處「廢棄金礦」。

帕西在社群媒體貼文中寫道，救援人員在洞穴內必須克服數百公尺的重重障礙、淹水、坍塌危險，以及嚴重的空氣汙染風險。

他表示，這7人「應該是被困在終端洞室內」，距離出口約300公尺，他們進入洞穴時「帶了可在地下待幾天的資源」。