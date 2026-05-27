太早嘗禁果會老得比較快？ 研究指恐提高虛弱、憂鬱與慢性病風險

中國一項最新研究指出，第一次發生性行為的年齡，可能與未來老化速度有關。研究發現，越早「破處」的人，晚年出現身體虛弱、心理狀態不佳，甚至壽命相關健康指標較差的機率也可能更高。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由中國山東大學的研究團隊進行。研究人員分析大型基因資料庫，尋找與「首次性行為年齡」相關的DNA標記，再進一步比對這些基因特徵與老年健康狀況之間的關聯。

研究結果顯示，帶有「較早發生性行為」基因特徵的人，往往更容易出現不利老化結果，包括身體虛弱程度較高，以及與長壽相關的健康指標較差。

研究第一作者王凱賢（Kaixian Wang，音譯）表示，團隊接著進一步分析背後可能原因。他們檢視145種潛在因素後，發現其中34項與這種關聯明顯相關，而影響最大的包括「虛弱指數」、憂鬱痛苦感、慢性阻塞性肺病（COPD）以及注意力不足過動症（ADHD）。

換句話說，研究認為，較早發生性行為本身不一定直接導致老化加速，而是這類人可能更容易伴隨衝動行為、心理健康問題、吸菸相關疾病或生活風險累積，最終影響晚年健康。研究團隊也強調，這並不代表「單一行為決定一生命運」，而是早期人生經驗，往往會與後續心理狀態、慢性病風險與生活習慣交互影響，長期累積後反映在老化結果上。

研究也提到，美國年輕世代近年其實越來越晚發生第一次性行為。統計顯示，美國首次性行為年齡中位數約為17歲，但整體趨勢正在延後。尤其Z世代（1997年至2012年出生）發生性行為比例明顯下降，甚至被部分專家稱為「性蕭條世代」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）2021年調查顯示，只有30%的青少年Z世代受訪者表示曾有性行為，相較30年前超過一半的比例大幅降低。專家認為，這與社群媒體、交友文化改變、心理健康問題增加，以及疫情影響都有關。