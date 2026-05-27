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作戰之前先作法！無人機頻空襲俄神父抬聖像繞行 古老傳統曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東正教教堂示意照。圖／ingimage
圖為東正教教堂示意照。圖／ingimage

俄羅斯彼爾姆市（Perm）前陣子接連傳出遭無人機襲擊。當地東正教教會決定為此舉行遶境祈福，希望透過能阻止無人機來襲。畫面曝光後，在社群媒體引發熱議，不少網友都看不下去，直酸：「原來防空系統要靠神蹟」。

ODDITYCENTRAL報導，2026年5月12日，多名東正教神父抬著「彼爾姆聖母像」（Mother of God of Perm）繞行城市，在多個重要地點停留祈禱，包括墓園小教堂、水力發電站，以及基洛夫區入口的大型十字架，希望藉由宗教儀式保護城市安全，避免再遭無人機攻擊。

彼爾姆教區表示，近期當地已發生多起無人機襲擊事件，因此主教特別主持祈禱儀式，希望「減輕這場災難」。教區強調，彼爾姆聖母像是與當地歷史密切相關的重要聖像，近年才重新恢復崇敬儀式，因此特別具有象徵意義。

教區新聞部門還引用東正教古老傳統解釋，過去城市遭遇重大危機、瘟疫、社會動盪或外敵入侵時，也會舉行聖像遶境儀式，藉由信徒祈禱請求神的憐憫與庇佑。教區甚至表示，歷史上曾多次出現「因祈禱而成功擊退敵人與災難」的案例。

彼爾姆上一次舉行類似宗教遶境，是在新冠疫情期間。這次面對高速飛行、可遠端操控的現代無人機，教會也選擇靠請出聖像祈禱應對，卻讓不少人質疑這種做法究竟有多少效果。

隨著俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭無人機近年攻擊力不斷升級，俄羅斯各地防空壓力也越來越大。而這場「神職人員對抗無人機」的奇特畫面，也再次凸顯戰爭陰影下，人們面對恐懼時可能採取的各種方式。

無人機 俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

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