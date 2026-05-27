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洞穴採金出口遭封堵…寮國7人受困 睡美人洞跨國救援人員趕赴尋人

中央社／ 赫爾辛基27日專電
泰國救援人員正在賽宋本省一處被洪水淹沒的洞穴中營救七名受困者。歐新社
泰國救援人員正在賽宋本省一處被洪水淹沒的洞穴中營救七名受困者。歐新社

寮國中部賽宋本省一處偏遠金礦洞穴因暴雨引發土石流，導致7名入山採金與狩獵的村民受困洞內已逾一週。曾參與2018年泰國睡美人洞（Tham Luang）少年「野豬」足球隊救援的團隊再次接受挑戰。目前在僅60公分高的狹窄坑道中爬行，分秒必爭。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，7名村民上週在賽宋本省（Xaysomboun）洞穴採金時，因土石流出口遭封堵而音訊全無。曾參與泰國睡美人洞救援行動的芬蘭潛水員帕西（Mikko Paasi）接獲消息後第一時間趕赴現場，加入搜救行列。

帕西在社群平台指出，救援地點極為偏僻。光是抵達洞口就要在叢林山區徒步約5公里。坑道內充斥洪流，積水嚴重，岩壁崎嶇，空氣稀薄。若安全條件許可，今天將深入最後一個洞室搜索受困者。

一名先前成功逃生的村民回報，受困者可能藏身在水位更高的乾燥岩盤，成為隊伍持續向前推進的關鍵依據。現場架設大型抽水機，並鋪設臨時網路線路，確保前後方指令暢通。每推進一公尺，都是與惡劣環境的正面對決。

2018年睡美人洞救援行動後，帕西獲芬蘭總統頒發救生勳章。他透露，面對7天黃金期搜救倒數「我們正在與時間賽跑，路途充滿困難，我們仍抱著能找到生還者的希望。」

同樣為當年功臣的泰國潛水員邦卡翁（Kengkard Bongkawong）也參加搜救，他說，目前最窄處僅50公分，必須側身傾斜45度角才能勉強擠過。他強調，「路況並不複雜，真正棘手的是空間。我們已清除部分泥沙，相信他們就在前方水位高處。」

據「衛報」相關報導，寮國近年金礦開採活動頻繁，美國史汀生中心（Stimson Center）研究指出，2023至2025年間當地新增近200處礦場。這類非正規開採常伴隨環境破壞與工安風險，寮國政府去年已宣布暫停核發新許可。

寮國此一事件正受全球媒體關注，希望能複製8年前的奇蹟，但泥濘與狹窄遠超預期，每一步都需極度謹慎。救援隊目前正全力排水，盼在下一波雨季來臨前讓村民平安獲救。

土石流

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