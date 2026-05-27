洞穴採金出口遭封堵…寮國7人受困 睡美人洞跨國救援人員趕赴尋人

寮國中部賽宋本省一處偏遠金礦洞穴因暴雨引發土石流，導致7名入山採金與狩獵的村民受困洞內已逾一週。曾參與2018年泰國睡美人洞（Tham Luang）少年「野豬」足球隊救援的團隊再次接受挑戰。目前在僅60公分高的狹窄坑道中爬行，分秒必爭。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，7名村民上週在賽宋本省（Xaysomboun）洞穴採金時，因土石流出口遭封堵而音訊全無。曾參與泰國睡美人洞救援行動的芬蘭潛水員帕西（Mikko Paasi）接獲消息後第一時間趕赴現場，加入搜救行列。

帕西在社群平台指出，救援地點極為偏僻。光是抵達洞口就要在叢林山區徒步約5公里。坑道內充斥洪流，積水嚴重，岩壁崎嶇，空氣稀薄。若安全條件許可，今天將深入最後一個洞室搜索受困者。

一名先前成功逃生的村民回報，受困者可能藏身在水位更高的乾燥岩盤，成為隊伍持續向前推進的關鍵依據。現場架設大型抽水機，並鋪設臨時網路線路，確保前後方指令暢通。每推進一公尺，都是與惡劣環境的正面對決。

2018年睡美人洞救援行動後，帕西獲芬蘭總統頒發救生勳章。他透露，面對7天黃金期搜救倒數「我們正在與時間賽跑，路途充滿困難，我們仍抱著能找到生還者的希望。」

同樣為當年功臣的泰國潛水員邦卡翁（Kengkard Bongkawong）也參加搜救，他說，目前最窄處僅50公分，必須側身傾斜45度角才能勉強擠過。他強調，「路況並不複雜，真正棘手的是空間。我們已清除部分泥沙，相信他們就在前方水位高處。」

據「衛報」相關報導，寮國近年金礦開採活動頻繁，美國史汀生中心（Stimson Center）研究指出，2023至2025年間當地新增近200處礦場。這類非正規開採常伴隨環境破壞與工安風險，寮國政府去年已宣布暫停核發新許可。

寮國此一事件正受全球媒體關注，希望能複製8年前的奇蹟，但泥濘與狹窄遠超預期，每一步都需極度謹慎。救援隊目前正全力排水，盼在下一波雨季來臨前讓村民平安獲救。