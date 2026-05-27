嗅覺退化恐是失智前兆？最新研究揪元凶 神經元慘被自己人當廢物清除

常常覺得聞不到味道嗎？這可能不只是鼻子過敏或老化的問題。科學界早就懷疑「嗅覺喪失」與阿茲海默症（Alzheimer's disease）之間存在關聯，而近日一項發表於國際權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的最新研究指出，阿茲海默症早期的嗅覺退化，竟是因為大腦自身的免疫細胞將嗅覺神經纖維誤認為「必須清除的廢物」而加以吞噬破壞。

據《ScienceDaily》報導，德國科學團隊最新研究發現，在阿茲海默症患者出現「記憶力衰退」之前，大腦的免疫細胞就已經悄悄開始攻擊負責處理嗅覺的神經網絡，這也就是為什麼「嗅覺退化」會成為失智症的最早前兆之一。

研究指出，阿茲海默症早期會導致腦部神經元異常活躍，使得神經元細胞膜產生變化，把一種原本藏在細胞內的脂肪分子翻轉到了外側。這個分子就像是掛上了一個「吃我（eat-me）」的錯誤標籤，讓大腦的免疫細胞誤以為這些神經是需要被清除的廢物，進而將還在正常運作的嗅覺神經給分解破壞。

這項發現為未來的失智症治療帶來極大的希望。近年醫學界雖然推出了針對阿茲海默症的新型藥物，但這類藥物必須在疾病的「極早期」投藥，才能發揮最大功效。專家表示，未來若能將「嗅覺退化」作為早期篩檢的紅燈指標，就能在患者認知功能嚴重受損前，及早確診並把握黃金期投藥，大幅提升治療成效。