櫻花季幻滅？ 旅日專家盤點「5大後悔清單」 逾200遊客勸退：超崩潰

隨著疫後赴日旅遊熱潮持續發燒，東京、大阪、京都成為許多台灣人出國的絕對首選。然而，出國玩最怕的就是滿懷期待卻敗興而歸。根據商業內幕報導，一名定居日本逾10年的旅遊作家，近日在Facebook大型旅遊社團發起調查，蒐集超過200名外國旅客的真實經驗後，盤點出大家在日本旅行時最常犯下的「5大後悔清單」。

NG行為 1：追隨網美行程

許多旅客坦言，排行程時常犯的最大錯誤，就是「把旅程建立在社群媒體爆紅的景點上」。為了拍出網路上的夢幻奇蹟美照，大家紛紛把京都伏見稻荷大社、嵐山竹林等知名地標塞進清單，甚至清晨4點半就得起床「卡位」。結果到了現場只看到人山人海，毫無旅遊品質。不少過來人感嘆，比起這種「照表操課」的打卡行程，旅途中那些沒有特別安排、隨意鑽進小巷亂逛的時光，反而更令人懷念。

NG行為 2：行程塞太滿

「貪心」是自由行的大忌。許多旅客一到日本，就有一種「必須回本」的心態，試圖在短短一周內跑遍東京、京都、大阪、奈良甚至廣島。這種「行軍式」的走馬看花，導致大量時間都浪費在交通移動上，每天累得半死，卻沒有真正深入體驗任何一座城市的獨特氛圍。專家建議，放慢腳步、聚焦少數幾個區域，才是深度旅遊的王道。

NG行為 3：低估交通迷宮與「盲買JR Pass」

日本的鐵路系統雖然準時且效率極高，但其複雜程度也堪稱世界級。許多旅客表示，自己嚴重低估了車站的複雜度，尤其像「新宿車站」這種擁有多達200個出口的大型樞紐，簡直就是個巨大迷宮，天天都在裡面迷路。

此外，另一個常被點名的後悔項目是「習慣性盲買JR Pass（日本鐵路周遊券）」。由於近年JR Pass價格已大幅調漲，如果沒有長距離的跨大區移動（如頻繁搭乘新幹線），許多人其實根本搭不到回本的票價，淪為冤大頭。

NG行為 4：嚴重低估「需要走多少路」

「到日本玩就是一場體力活！」許多旅客崩潰表示，出發前完全沒料到，每天的步數會落在1萬5000至2萬5000步之間，到了晚上雙腳幾乎痛到失去知覺。日本到處都是坡道、階梯與長長的神社參道，若再碰上夏季的高溫悶熱，就連體力好的旅客也吃不消。因此，過來人強烈建議：「一定要穿一雙好走的鞋！」並且適度留白，別把行程排得太滿。

NG行為 5：對日本抱有「過度夢幻的濾鏡」

把日本想像得太過完美，往往是失望的開端。例如，許多初訪日本的旅客都夢想在「櫻花季」來一場浪漫之旅。但現實中熱門賞櫻景點擠滿了觀光客、周邊住宿價格飆漲、餐廳大排長龍。實際的旅遊體驗，可能並不如網路照片上那般唯美浪漫。保持合理的期待，才能真正享受旅程中的不期而遇。