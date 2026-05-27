快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

櫻花季幻滅？ 旅日專家盤點「5大後悔清單」 逾200遊客勸退：超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊作家調查發現，許多赴日旅客最後悔的就是「為了拍網紅美照而安排行程」，通常到了熱門景點只會見到滿滿人潮，毫無旅遊品質。聯合報系資料照
旅遊作家調查發現，許多赴日旅客最後悔的就是「為了拍網紅美照而安排行程」，通常到了熱門景點只會見到滿滿人潮，毫無旅遊品質。聯合報系資料照

隨著疫後赴日旅遊熱潮持續發燒，東京大阪京都成為許多台灣人出國的絕對首選。然而，出國玩最怕的就是滿懷期待卻敗興而歸。根據商業內幕報導，一名定居日本逾10年的旅遊作家，近日在Facebook大型旅遊社團發起調查，蒐集超過200名外國旅客的真實經驗後，盤點出大家在日本旅行時最常犯下的「5大後悔清單」。

NG行為 1：追隨網美行程

許多旅客坦言，排行程時常犯的最大錯誤，就是「把旅程建立在社群媒體爆紅的景點上」。為了拍出網路上的夢幻奇蹟美照，大家紛紛把京都伏見稻荷大社、嵐山竹林等知名地標塞進清單，甚至清晨4點半就得起床「卡位」。結果到了現場只看到人山人海，毫無旅遊品質。不少過來人感嘆，比起這種「照表操課」的打卡行程，旅途中那些沒有特別安排、隨意鑽進小巷亂逛的時光，反而更令人懷念。

NG行為 2：行程塞太滿

「貪心」是自由行的大忌。許多旅客一到日本，就有一種「必須回本」的心態，試圖在短短一周內跑遍東京、京都、大阪、奈良甚至廣島。這種「行軍式」的走馬看花，導致大量時間都浪費在交通移動上，每天累得半死，卻沒有真正深入體驗任何一座城市的獨特氛圍。專家建議，放慢腳步、聚焦少數幾個區域，才是深度旅遊的王道。

NG行為 3：低估交通迷宮與「盲買JR Pass」

日本的鐵路系統雖然準時且效率極高，但其複雜程度也堪稱世界級。許多旅客表示，自己嚴重低估了車站的複雜度，尤其像「新宿車站」這種擁有多達200個出口的大型樞紐，簡直就是個巨大迷宮，天天都在裡面迷路。

此外，另一個常被點名的後悔項目是「習慣性盲買JR Pass（日本鐵路周遊券）」。由於近年JR Pass價格已大幅調漲，如果沒有長距離的跨大區移動（如頻繁搭乘新幹線），許多人其實根本搭不到回本的票價，淪為冤大頭。

NG行為 4：嚴重低估「需要走多少路」

「到日本玩就是一場體力活！」許多旅客崩潰表示，出發前完全沒料到，每天的步數會落在1萬5000至2萬5000步之間，到了晚上雙腳幾乎痛到失去知覺。日本到處都是坡道、階梯與長長的神社參道，若再碰上夏季的高溫悶熱，就連體力好的旅客也吃不消。因此，過來人強烈建議：「一定要穿一雙好走的鞋！」並且適度留白，別把行程排得太滿。

NG行為 5：對日本抱有「過度夢幻的濾鏡」

把日本想像得太過完美，往往是失望的開端。例如，許多初訪日本的旅客都夢想在「櫻花季」來一場浪漫之旅。但現實中熱門賞櫻景點擠滿了觀光客、周邊住宿價格飆漲、餐廳大排長龍。實際的旅遊體驗，可能並不如網路照片上那般唯美浪漫。保持合理的期待，才能真正享受旅程中的不期而遇。

大阪 東京 京都 Facebook 台灣人 日本 櫻花

延伸閱讀

不解台人去不膩…她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

日幣甜價正好入手！ 達人解析2026「日本旅遊補貨清單」，連日本人也愛用的好物

暑假出遊就選日本廣島！朝聖皮克敏公園、療癒兔島與住宿推薦

相關新聞

嗅覺退化恐是失智前兆？最新研究揪元凶 神經元慘被自己人當廢物清除

常常覺得聞不到味道嗎？這可能不只是鼻子過敏或老化的問題。科學界早就懷疑「嗅覺喪失」與阿茲海默症（Alzheimer's disease）之間存在關聯，而近日一項發表於國際權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的最新研究指出，阿茲海默症早期的嗅覺退化，竟是因為大腦自身的免疫細胞將嗅覺神經纖維誤認為「必須清除的廢物」而加以吞噬破壞。

櫻花季幻滅？ 旅日專家盤點「5大後悔清單」 逾200遊客勸退：超崩潰

隨著疫後赴日旅遊熱潮持續發燒，東京、大阪、京都成為許多台灣人出國的絕對首選。然而，出國玩最怕的就是滿懷期待卻敗興而歸。根據商業內幕報導，一名定居日本逾10年的旅遊作家，近日在Facebook大型旅遊社團發起調查，蒐集超過200名外國旅客的真實經驗後，盤點出大家在日本旅行時最常犯下的「5大後悔清單」。

首爾高架橋拆除崩塌…傳3死3傷憾事 專家質疑：已下沉仍讓人員進入

韓國首爾西大門區的高架橋拆除現場昨天發生崩塌事故，造成3死3傷，許多專家都質疑為何在已下沉的狀態，還讓工作人員進入安全檢...

逃往泰越台都失敗 中國異議者董廣平又搭橡皮艇抵南韓

紐約時報26日報導，68歲異議人士董廣平(Dong Guangping)11年來至少三次企圖逃離中國但都被遣返，包括逃往泰國及越南、嘗試游往台灣，下場是監禁、禁止工作並限制出境。友人透露，董廣平又一次從海上逃脫，目前在南韓受到拘留。

「坦克日」翻車…南韓星巴克行銷災難 坦承AI生成文案

韓國星巴克(Starbucks)母公司新世界集團會長鄭溶鎮，26日針對公司在5月18日光州事件紀念日促銷「坦克保溫杯」(Tank tumblers)一事引發全韓憤怒，向公眾鞠躬道歉，鄭溶鎮強調：「我不會做任何辯解，此次事件所有責任都在我身上。」星巴克也宣布從6月1日至14日，不論儲值卡金額使用比例，只要顧客提出申請就可退餘額。

存1倍給2倍！韓國兒童發展帳戶品牌化「希望種子存摺」已近20年

韓國「兒童發展支援帳戶」行之有年，從2007年開始啟動，稱為「希望種子存摺」，還有吉祥物角色。針對弱勢兒童，在滿18歲以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。