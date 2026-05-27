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輔大與澳洲坎大締結姊妹校 拓展雙邊高教合作版圖

中央社／ 雪梨27日專電

台灣天主教輔仁大學校長藍易振今天率團抵達澳洲，並訪問澳洲首都領地（ACT）的坎培拉大學（University ofCanberra）；期間雙方簽署學術合作備忘錄（MOU）及學生交換協議（Student Exchange Agreement），正式締結為姊妹校。

駐澳代表處今天發布新聞稿，簽約儀式由輔大校長藍易振與坎培拉大學最高負責人常務副校長（DeputyVice-Chancellor）林肯（Michelle Lincoln）簽署，雙方團隊共同出席見證。

除了輔大及坎大代表團見證簽署儀式，另有駐澳代表處副代表陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎等也共同出席見證，展現台、澳雙方對高等教育合作交流的重視。

李瑋禎接受中央社電話訪問時指出，輔大及坎大的合作，緣起於去年6月坎大代表團訪問輔仁大學，雙方深入了解彼此辦學特色與國際化發展方向後，展開後續合作洽談。

李瑋禎提到，此次輔大代表團回訪坎大，並在教育部「外賓邀訪專案」的支持下，順利完成簽約儀式，象徵兩校以及台、澳教育合作關係邁向新的里程碑。

李瑋禎表示，隨著雙方簽署學生交換協議，自2027學年度起正式啟動交換學生計畫，促進兩校學生跨文化學習與國際移動機會。

代表處指出，雙方根據合作備忘錄，未來將推動多項合作，包括建立雙邊學生交換與短期研修機制、推展海外留學計畫（Study Abroad Program）、規劃「3+1+1」升學銜接模式，以及拓展藝術設計、管理、健康促進等領域的教學與研究合作。

代表處引述藍易振指出，輔仁大學長期致力於推動國際化與跨領域人才培育，透過此次與坎培拉大學締結姊妹校，期待未來在全英語課程、健康促進、運動科學、營養健康及學生交換等領域深化合作，拓展師生國際視野，並進一步提升雙方學術研究與教學交流能量。

代表處同時引述林肯指出，坎大期待透過與輔大展開交換學生、教師交流及研究合作，深化台灣與澳洲高等教育之間的連結，共同創造更多國際合作成果。

李瑋禎強調，此次簽署合作備忘錄與學生交換協議，不僅象徵兩校建立友好關係，也為未來持續台、澳兩國推動國際學術合作奠定穩固基礎，可望培育兼具國際競爭力與跨文化能力的優秀人才，並且持續拓展台、澳高等教育合作版圖。

澳洲 輔大 MOU

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