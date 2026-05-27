首爾高架橋拆除崩塌…傳3死3傷憾事 專家質疑：已下沉仍讓人員進入

韓國首爾西大門區的高架橋拆除現場昨天發生崩塌事故，造成3死3傷，許多專家都質疑為何在已下沉的狀態，還讓工作人員進入安全檢查，對於安全檢查也完全沒有相關指引手冊。

韓國首爾西大門區西小門高架橋拆除現場在昨天下午發生崩塌事故，造成3人死亡、3人受傷，也造成周圍交通、列車大亂。

根據韓聯社今天報導，西小門高架道路坍塌事故發生約12小時前，其實已出現「危險訊號」，但相關單位卻未採取適當安全措施。若在凌晨發生部分下沉2.9公分的狀況後，能採取結構補強或全面管制等措施，或許就能避免事故發生。

相關專家一致表示，對於首爾市、施工相關單位在發現橋面部分下沉後的應對措施是否適當，抱持疑問。一位技師表示，出現下沉其實已是坍塌前兆，「在幾乎快倒塌的情況下，仍讓人員上去，即使是為了安全檢查，也令人遺憾。」他強調，應該要先仔細確認安全性後再進行作業。

另一名曾擔任拆除工程的工地主管則指出，拆除過程中切斷主要結構物後，應立即將切下部分吊放至橋下，或至少支撐固定避免墜落，「但從現場照片來看，似乎是切斷後就直接放著，令人不解為何會這樣施工。」他認為，一旦出現坍塌風險，最優先做的是管制周邊並防止進一步崩塌。

韓國產業現場專家團的崔明基（音譯）表示，坍塌的橋面與主樑材料已有60年歷史，承受能力已大幅下降。崔明基說：「更令人遺憾的是，針對安全檢查作業人員根本沒有相關指引手冊。」他指出，無論是事前補強、利用無人機或攝影機進行遠端檢查，或坍塌模擬等，都完全沒有相關指引。

報導指出，西小門高架道路下方鐵路，是往返首爾站及龍山站的重要路段，因此高架橋拆除作業只能在KTX等列車停駛的凌晨1時30分至4時之間、約3小時內進行，施工單位經常在切斷部分結構物後，來不及完全拆除，只能先進行臨時補強後撤離。