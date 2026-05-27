日本栃木殘忍強盜殺人 夫妻與4少年合夥…疑有主謀潛逃陸轉往東南亞

日本發生震驚社會的住宅強盜殺人案，除逮捕被認為負責指揮的一對夫妻及4名16歲少年外，最新又鎖定一名疑似主謀的40多歲男子，已依涉嫌強盜殺人罪取得逮捕令。據了解，男子案發後離境前往中國，之後可能再轉往東南亞，警方正與海外執法機關合作追查行蹤。

這起案件發生於5月14日，地點在栃木縣上三川町一處民宅。28歲的竹前海斗與其25歲妻子竹前美結涉嫌與4名僅16歲少年共謀，指使4人闖入上三川町一處住宅搜刮財物，並持刀及鐵撬攻擊屋內一家人。女主人富山英子胸部等部位被刺超過20刀，送醫後不治，她的兩名兒子也遭毆打受傷，犯案手法極為凶殘。

NHK報導，警方原先即懷疑案件背後另有更高層級主使者。根據辦案人士說法，警方透過分析查扣的智慧型手機等證物後，鎖定一名40多歲男子，認為他曾向竹前夫妻下達指令，主導整起犯案，已於26日依強盜殺人罪取得逮捕令。

據了解，男子在案發後已前往中國，之後可能轉往其他國家逃亡。日本警方將與海外執法部門合作，持續追查其行蹤。

另一方面，警方也同步擴大追查案發前的勘查與準備行動。日本電視台報導，警方指出，自4月起案發地點周邊曾多次出現可疑車輛。由於富山英子的親屬曾向警方反映，警方當時已加強巡邏。

案發前8天的5月6日，警方在現場周邊發現一輛可疑車輛，並查出懸掛失竊車牌，當場逮捕41歲清潔工渡邊昌英。警方進一步查出，渡邊當時在車內藏有1支被列為「指定侵入工具」的平口螺絲起子，因此再依違反「防止撬鎖法」將他逮捕。

據辦案人士透露，渡邊在接受調查時供稱「曾應徵暗黑打工」。警方懷疑，他可能是在接受指示後，事先前往富山家周邊進行踩點。

此外，警方也掌握，渡邊與已被逮捕的4名少年及竹前夫妻，可能分屬不同的「匿名流動型犯罪集團」。警方正持續釐清各方之間的聯繫，以及是否存在更大規模的犯罪網絡。