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西歐印度飆高溫 馬來西亞炎熱乾燥恐增煙霾風險

中央社／ 吉隆坡27日專電

熱浪襲捲西歐，南亞印度也連日飆高溫馬來西亞雖然未出現熱浪，但受西南季風影響，天氣較往常更炎熱乾燥，並可能增加煙霾風險。

西歐熱浪導致英國、法國均打破5月歷史最高溫，未來幾天恐飆攝氏39度，許多民眾前往海邊玩水消暑；印度南部與東南部傳出高溫致死案例，北方邦和馬哈拉什特拉邦日前更測得47.6度高溫。

位於東南亞的馬來西亞屬於熱帶雨林與熱帶季風氣候；大馬氣象局表示，從5月中旬開始的西南季風預計持續到9月中旬，整體天氣型態偏向乾燥，部分地區仍可能出現豪雨、雷電及強風。

氣象局指出，在西南季風高峰期間，隨著天氣轉趨炎熱乾燥，煙霾風險也可能隨之增加。

氣象局呼籲民眾儘量避免在炎熱天氣下從事戶外活動，並注意補充水分、穿著適當衣物，以防中暑。

馬來西亞沒有四季之分、終年如夏，多數民眾生活步調大致如常，但外出時仍會攜帶遮陽傘或迷你電風扇降溫。公園與登山步道依舊可見運動人潮，不過不少人會選擇清晨或傍晚時段活動，避開烈日高溫；鄉村地區則可見孩童圍聚攤販前搶買冰淇淋消暑。

大馬氣象局將高溫警報分為3級，如連續3天最高氣溫介於35度至37度，將發布第一級警報；連續3天的最高氣溫介於37度至40度為第二級；連續3天最高氣溫逾攝氏40度，將發布第三級警報。

今年4月間，馬來半島曾有10個地區被列為第一級熱浪警報區。

印度 馬來西亞 高溫

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