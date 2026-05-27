好消息！巴西亞馬遜雨林砍伐量 降至2019年來最低

根據今天發布的報告顯示，巴西亞馬遜雨林去年森林砍伐量降至2019年以來最低水準，這對巴西左派總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）而言可說是一項好消息。

法新社報導，環境監測平台巴西生態系統地圖（MapBiomas）宣布，這個南美洲最大國家去年失去98萬5000公頃的原生植被，與2024年相比大幅減少20.6%。這是巴西生態系統地圖自2019年開始統計以來的最低紀錄。

值得注意的是，這項數據並未納入森林火災造成的損失，但在2024年創紀錄的野火季後，巴西去年相對未遭受重大野火侵襲。

將在今年10月大選中爭取第4任期的魯拉，已將打擊森林砍伐列為其政府的核心施政方針。

保護森林覆蓋對於減緩氣候暖化至關重要，因為樹木可作為天然的碳匯。

在極右派巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間經歷4年大規模砍伐後，魯拉已承諾在2030年前徹底消除非法森林砍伐。

森林砍伐的減少情況在巴西6大主要生態系統中均有觀察到。

巴西生態系統地圖技術協調員羅沙（Marcos Rosa）告訴法新社：「我們看到執法行動與制裁有所增加…這與巴西所有生物群系的森林砍伐率下降有直接因果關係。」