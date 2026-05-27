存1倍給2倍！韓國兒童發展帳戶品牌化「希望種子存摺」已近20年

韓國「兒童發展支援帳戶」行之有年，從2007年開始啟動，稱為「希望種子存摺」，還有吉祥物角色。針對弱勢兒童，在滿18歲以前，政府提供個人存入存摺金額2倍、每月最高10萬韓元（約新台幣2100元）的補助。

總統賴清德今天率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包括0至18歲成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、擴大人工生殖補助、生育保險補足至10萬元、0至2歲育兒與托育補助，以及2至6歲平價教保與育兒津貼等。

在韓國，根據國家兒童權利保障院資料，韓國從2007年啟動「兒童發展支援帳戶」（CDA）計畫，官方名稱為「希望種子存摺」。這是韓國政府為協助弱勢兒童進入社會時籌措所需初期資金，而推動的兒童資產支援計畫。

當兒童的監護人、贊助者每月定期存入一定金額時，政府將在每月10萬韓元額度內，提供1比2的配對補助。也就是說，每月自己投入5萬韓元，就能存到15萬韓元。

適用對象部分，包括受保護兒童、低收入保障家庭（約中位所得30%以下至50%）兒童、次低收入階層（中位所得50%以下）兒童；已加入制度後返家或脫離低收入資格的兒童，也可持續接受支援。

弱勢兒童自加入「希望種子存摺」起，韓國政府將支援至他們滿18歲前為止。年滿18歲後，可用於升學學費、技術資格與就業訓練費、創業支援金、居住準備等自立相關用途。若年滿24歲時，仍沒有自立用途的需要，即可不受用途限制，領取兒童儲蓄金及政府配對補助金。

韓國國家兒童權利保障院今年完成兒童資產支援計畫「希望種子存摺」品牌識別改版與全新角色設計。全新角色「Didimi」外型是Q版存摺，象徵兒童成長與自立，未來將運用於宣傳，以及金融、經濟教育內容製作。

兒童權利保障院長鄭益仲表示，透過品牌識別改版與活動，機構成員能齊心支持兒童自立並實踐分享精神。未來將持續擴大支援基礎，讓「希望種子存摺」成為幫助兒童準備未來的可靠墊腳石。