逃往泰越台都失敗 中國異議者董廣平又搭橡皮艇抵南韓

紐約時報26日報導，68歲異議人士董廣平(Dong Guangping)11年來至少三次企圖逃離中國但都被遣返，包括逃往泰國及越南、嘗試游往台灣，下場是監禁、禁止工作並限制出境。友人透露，董廣平又一次從海上逃脫，目前在南韓受到拘留。

南韓泰安縣(Taean)海巡官員26日發表聲明說，當地漁民25日晚間發現一艘來路不明的橡皮艇，艇上一名中國籍男子遭到海警拘留。

一名海警透過電話對紐約時報表示，遭拘留男子的姓氏和出生年分與董廣平相符。海警表示，這名男子在一艘11呎長、配有9.9馬力引擎的淺灰色橡皮艇上被人發現，當局以涉嫌違反移民法的罪名展開調查。

類似手段的偷渡方式相當罕見，上一個案例是中國異議人士權平(Kwon Pyong)三年前乘水上摩托車從中國前往南韓。權平遭裁定非法入境罪名成立，在南韓坐牢數月，次年便飛往美國尋求庇護。

友人表示，董廣平希望能前往加拿大跟家人團聚，加拿大十年前已批准他與家人的居留許可。友人指出，董廣平家屬認為權平模式可以做為一個良好前例。

董廣平住在加拿大的女兒Katherine Dong透過友人、住在多倫多的華裔社運人士盛雪(Sheng Xue)婉拒媒體採訪。

董廣平在南韓的委任律師金周光(Kim Joo-kwang)證實董廣平被拘留於泰安，但以調查仍在進行中為由，拒絕進一步評論。

盛雪表示，董廣平抵達南韓之後曾給她打過三次電話，但由於來電顯示不明號碼，她並未接聽。後來她接到住在洛杉磯的中國異議人士朱虞夫(Zhu Yufu)電話，得知董廣平正設法跟她聯繫。

朱虞夫對紐約時報說，本名臧錫紅(Zang Xihong)的盛雪正在協助董廣平，但接通電話時卻無法直接與董廣平聯絡。

董廣平曾任警察及軍人，1999年因為在討論1989年天安門大屠殺事件的信上簽名而被開除警籍，以「煽動顛覆國家政權罪」被判三年有期徒刑。2014年，董廣平參加一場紀念天安門事件活動後遭到秘密關押數月，2015年與家人逃往泰國但被遣返。

2018年12月董廣平躲避當地警方追查，從中國東南沿海朝金門島游去。但他在海上力竭，漂浮了大約八小時、努力保持不沉時，打電話給盛雪說，「我正游向台灣。」盛雪請求台灣當局救他，但最後救起他的是中國漁民，警方把他押送他回河南。