提告AI聲音侵權首例！聲優津田健次郎槓上TikTok 日政府挨批慢半拍

隨AI技術快速發展，未經同意擅用名人聲音的爭議正式搬上檯面。據日媒Sponichi報導，曾為動畫《咒術迴戰》七海建人、《遊戲王》海馬瀨人配音，也曾擔任台灣觀光宣傳影片旁白、近年活躍於戲劇演出的日本人氣聲優津田健次郎，因網友未經授權使用AI模仿他的聲音，製作188部影片並公開到TikTok，藉此賺取每月最高75萬日圓（約15萬台幣）的收益，在去年11月向東京地方法院提告要求刪除。

津田方面主張此舉已嚴重侵害名人利用自身知名度與形象創造商業價值的「公開形象權」（Publicity Rights），因此要求TikTok刪除相關影片。由知名聲優野澤雅子等人擔任副理事長的「日本演員聯合」（JAU）隨即發表聲明，公開支持津田健次郎的勇氣。TikTok方目前主張影片中的旁白僅是「一般常見的男性聲音」，並未侵害津田健次郎的公開形象權，希望法院駁回此訴訟。

據ABEMA TIMES報導，AI戰略擔當大臣小野田紀美在26日的記者會上首先表明，「不便針對審理中的個案發表評論」，但她強調政府「非常清楚聲優們對聲音遭AI濫用的強烈擔憂」。對於政府反應慢半拍的批評，小野田大臣說明，政府一直積極要求相關業者改善，促使系統開始自動阻擋部分不適當的內容，未來也將密切掌握技術變動帶來的潛在風險，適時採取必要的法律措施。