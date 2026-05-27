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歐洲5月熱浪恐飆39度高溫 民眾撐不住考慮裝冷氣

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

熱浪襲捲西歐，英、法均打破5月歷史最高溫，未來幾天恐飆39度。不少人紛紛前往海灘玩水消暑，卻因此傳出多起溺水意外，一向排斥冷氣的歐洲民眾，甚至坦言考慮安裝冷氣。

法新社報導，來自北非的「高溫穹頂」（heatdome）暖空氣團，使得5月的歐洲地區比往年還要熱，多國相繼刷新5月最高溫紀錄。

英國倫敦皇家植物園邱園（Kew Gardens）測得攝氏35.1度高溫，打破前一天在同一地點創下的34.8度紀錄；法國昨天和今天也連2天飆出史上5月最高溫，法國氣象局指出，這波熱浪可能持續整週，預測部分地區氣溫恐高達39度。

法國網球公開賽現場氣溫高達33度，球迷和球員同樣面臨高溫考驗。挪威選手路德（Casper Ruud）表示，比賽現場已熱到讓他覺得自己「像殭屍一樣」。

英國倫敦的47歲銀行從業人員吉爾（Gurjit Gill）表示，他很高興能去上班，因為辦公室有冷氣，「我正在考慮是否要買一台冷氣，臥室在夜間實在熱到讓人受不了」。

許多民眾紛紛前往海邊玩水消暑，但許多地區的海灘預計7月開始才有救生員巡邏服務。

法國當局今天至少通報7例與熱浪有關的死亡事件，其中5例為溺斃；英國自24日以來也有4名青少年溺水身亡。

西班牙國家氣象局（Aemet）在社群平台X上發文警告，這種異常高溫將持續一整週，且西班牙西南部自明天起將出現「大範圍的熱帶夜」，27至29日最高溫將落在36至38度之間。

在更東邊的義大利，包含羅馬在內的拉齊奧（Lazio）地區昨天祭出新規定，明訂勞工在中午12時30分至下午4時期間，禁止在「長時間暴露於陽光下的環境」中工作。

奧地利首都維也納則設置特殊的噴霧降溫裝置，以協助路上的行人消暑。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據，歐洲是自1990年以來全球暖化速度最快的洲，其次是亞洲，北美洲則位居第3。

熱浪 高溫 冷氣

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