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義大利伊奧利群島療癒系觀光 泡火山泥漿啖美食

中央社／ 義大利火山島26日專電
義大利伊利奧群島的海水呈現土耳其藍與深藍等不同色階，各種海上活動豐富，是歐美人士熱愛的度假景點。 中央社
義大利伊利奧群島的海水呈現土耳其藍與深藍等不同色階，各種海上活動豐富，是歐美人士熱愛的度假景點。 中央社

遊客泡在乳白火山泥漿裡高歌，背景一片碧海藍天，這樣的夢幻情景出現在義大利西西里島東北部「火山島」，隸屬伊奧利群島7座小島之一。群島上還有許多米其林星級餐廳、特色菜餚，成為旅客熱愛的療癒系度假勝地。

群島近期以「伊奧利品牌」（Brand Eolie）名義，在所屬的墨西拿（Messina）市政府與當地超過百家企業支持下，邀請台灣中央社等15國外媒參訪，盼拓展觀光市場，打破季節性旅遊限制，並藉此激勵年輕人返鄉工作。

●火山島泥漿浴美膚養生　關閉多年重新開放

伊奧利（Isole Eolie）由7座群島組成，包括利帕里（Lipari）、火山島（Vulcano）、薩利納（ Salina）、斯通波利（Stromboli）、 菲利庫迪（Filicudi）、 阿利庫迪（Alicudi）與帕納雷阿（ Panarea ）。

其中火山島觀光知名度最盛，尤其獨特的「火山泥漿池」（Pozza dei Fanghi），從2020年陸續因法律問題、意外事件關閉多年後，在2026年春天重新開放，立刻吸引大批遊客。

外媒團前往浴池時，一群義大利泡澡遊客興奮高歌、揮手問好，甚至有人當起合唱團指揮，希望把歡樂傳揚到全球媒體。相較日本或台灣泡澡文化講究禪意，義式溫泉浴展現截然不同氛圍。

一位滿臉泥漿的獨行客透過中央社鏡頭向台灣觀眾問好，他分享自己來自愛爾蘭，在西西里島待了10天，很喜歡這種療癒系旅行方式。

泥漿浴單次門票5歐元（約新台幣185元），售票人員闕緹娜（Cettina）告訴中央社，很多旅客專程來想改善濕疹、關節炎等症狀，通常需要數天，因此該景點也推出多日票券。

據市府官網介紹，池內是由硫磺泥漿、硫磺蒸氣構成的含鹽高溫泉水，這些成分使病菌幾乎不可能滋生，浸泡火山溫泉不僅能放鬆身心，也有助改善膚況，緩解骨骼與呼吸系統症狀，但有心臟病或懷孕者不宜。

●名廚聚集　米其林星級、百年老餐廳亮眼

伊奧利群島上沒有機場，從義大利本島要先搭飛機或船到西西里島，再搭接駁船轉往7座小島。地理位置遠離塵囂，使群島成為世外桃源，也吸引頂級度假村、餐廳進駐，許多老饕來此尋訪米其林餐廳「摘星」。

以「火山島」五星級度假村Therasia Resort為例，內部就設有4家不同風格餐廳和2個酒吧，包含米其林一星餐廳Il Cappero，及全歐洲首家專供素食的米其林兩星餐廳I Tenerumi。年僅32歲的主廚奎達拉（DavideGuidara）在義大利餐飲界掀起蔬食革命，顛覆創意仍緊繫在地認同，他告訴中央社「作為廚師會被一種使命感驅使，想用料理去講述在地故事。」

利帕里島的資深廚師柏納迪（Lucio Bernardi）則象徵另一種道地飲食文化傳承，他的家族經營的菲力皮諾餐廳（Ristorante Filippino）創於1910年，擁超過百年歷史，不少政治人物、影星名人造訪。柏納迪此次率領當地名廚群，以一人準備一道菜方式，向外媒展示當地以海鮮為主的特色料理，驚豔全場。

伊奧利群島特產知名葡萄酒「馬爾瓦西亞」（Malvasia），是由同名葡萄品種加上少量「黑科林托葡萄」（Corinto Nero）釀製。外媒團應邀參訪利帕里島的「卡斯特拉羅酒莊」（Tenuta Castellaro），創辦人倫茨（Massimo Lentsch）當初因愛上這塊土地，在此篩選古老葡萄品種，採傳統灌木式栽培、有機種植，如今產酒銷往全球，成為當地創業典範。

●藝文團體保存傳統　能源漲價加劇漁業危機

努力保存傳統的還包括文化界，創立於1972年的「伊奧利民俗合唱團」（Cantori Popolari delle IsoleEolie），向外媒團表演當地傳統歌舞。女生穿著色彩鮮豔蓬蓬裙，男生穿著漁民服飾，他們將撒網捕魚等傳統活動編入舞碼，經常前往歐美各國演出宣揚文化。

「團體最初由一群年輕人、學生組成，因為感覺有些東西正在消失，想藉音樂舞蹈講述我們的地方傳統，屬於伊奧利群島的故事。」合唱團歌手感性地說。

事實上，捕魚就是伊奧利群島一項正快速消失的傳統。一位在港邊以貨車販賣新鮮漁獲的老先生，一邊俐落刮著魚鱗，向記者介紹特殊魚類的方言名稱，一邊忍不住感嘆「漁民愈來愈少了。」

根據伊奧利保護協會製作的紀錄片，當地專業漁民數量快速凋零，義大利南方日報（Gazzetta del Sud）去年報導，伊奧利僅剩98位漁民。今年中東危機引起燃油價格飆漲，漁船航行成本大增，許多漁民坦言「不再值得出海捕魚」，讓保存伊奧利與整個西西里島的漁業經濟，成為義大利政府亟需應對的難題。

在義大利法西斯政權統治時期，伊奧利群島中最大的利帕里島上城堡曾是關押政治犯的集中營監獄，3名反法西斯分子在1929年成功逃獄，是史上著名事件。 中央社
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利帕里島城堡衛城內具有特色的諾曼式修道院迴廊。 中央社
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利帕里島盛產火山玻璃黑曜石，當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）向中央社解釋，海豚造型雕像是合成玻璃製品，不規則與有天然紋理才是真的黑曜石。 中央社
利帕里島盛產火山玻璃黑曜石，當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）向中央社解釋，海豚造型雕像是合成玻璃製品，不規則與有天然紋理才是真的黑曜石。 中央社

西西里島東北部的7座小島組成的「伊奧利群島」，是聯合國世界遺產，享獨特火山地形、絕美海景。 中央社
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義大利 觀光 旅遊

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