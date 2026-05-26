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防伊波拉疫情！泰國要求剛果、烏干達入境者隔離21天

中央社／ 曼谷26日專電
剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉（Ebola）疫情。 路透社
剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉（Ebola）疫情。 路透社

剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉（Ebola）疫情泰國當局表示，因來自這兩國的入境旅客人數上升，且出現不配合防疫通報的情況，因此從今天起，將對來自上述兩國的入境旅客實施21天強制隔離措施。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國公共衛生部常務秘書頌勒（Somlerk Jeungsmarn）今天表示，來自剛果民主共和國與烏干達的入境人數有所增加，但部分旅客未依規定每日向衛生單位回報健康狀況，因此政府決定祭出強制隔離。

頌勒指出，過去每天平均僅有5至7人自上述兩國入境，但最近幾天，已增加至每日超過10人，甚至曾出現單日19人入境。

報導寫道，來自剛果民主共和國與烏干達的航班，只能降落在曼谷的蘇凡納布機場（SuvarnabhumiAirport），而所有來自這兩國的旅客都必須前往位於暖武里府（Nonthaburi）的巴姆拉斯納拉杜拉傳染病研究所（Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute）隔離21天。

泰國政府將負擔未來72小時內抵達旅客的隔離費用，之後入境者則需自行支付。另外，若發現疑似症狀，將立即送醫。

泰國衛生官員表示，剛果民主共和國與烏干達的伊波拉病例正在增加，傳入泰國的風險也跟著升高，因此必須透過強制隔離防堵病毒擴散。

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