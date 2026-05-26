比利時驚傳火車撞校車釀4死 2孩童不幸罹難

比利時副總理佩瑞弗表示，今天上午北部地區發生1輛火車撞上1輛學校小型巴士的事故，造成4人喪生，死者中有2名孩童。

法新社報導，佩瑞弗（Maxime Prevot）在社群平台X上發文指出：「今天早上在布根豪特（Buggenhout）發生了一起火車與學校巴士的碰撞悲劇。已有4人死亡，其中包括2名兒童。」

比利時官員表示，北部地區1輛載有7名孩童的校車今天與火車相撞，造成數人喪生。2名消息人士告訴法新社，事故發生在布根豪特村莊的平交道，校車上有多人罹難。

比利時媒體播出的畫面顯示，現場可見1輛嚴重毀損並側翻的校車停在鐵道旁道路上，救難人員已在周圍搭起帳篷。

1名警方女發言人告訴媒體，事發校車上共有7名孩童、1名隨車人員以及1名司機。

比利時內政部長昆汀（Bernard Quintin）於社群平台X發文表示：「我的心與受害者及其親屬同在。我願所有傷者堅強。」