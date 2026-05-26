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南韓星巴克「坦克日」爭議 6月起開放儲值卡退款

中央社／ 首爾26日專電
星巴克宣布從6月1日至14日，不論儲值卡金額使用比例，只要顧客提出申請就可退餘額。 路透社
星巴克宣布從6月1日至14日，不論儲值卡金額使用比例，只要顧客提出申請就可退餘額。 路透社

南韓星巴克坦克日」爭議，除了母公司新世界集團會長鄭溶鎭今天現身道歉，星巴克也宣布從6月1日至14日，不論儲值卡金額使用比例，只要顧客提出申請就可退餘額。

南韓星巴克在18日、光州事件46週年當天使用「坦克日」（Tank Day）一詞，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）活動，引起各界撻伐。

根據韓聯社報導，原本的星巴克卡使用條款，消費者須使用超過最終儲值金額的60%，才能退還剩餘40%以下的餘額。不過在「坦克日」行銷爭議之後，要求退還儲值型預付卡餘額的消費者訴求增加，因此公司決定適用例外規定。

報導指出，凡持有星巴克卡的顧客，皆可於6月1日至14日期間透過星巴克手機App申請退款。申請後7個工作天內，退款將匯入指定帳戶，每個帳號最多可退款至目前帳戶餘額上限200萬韓元（約新台幣4.4萬元）。

星巴克相關人士表示，「我們抱持沉重責任感與反省心情，希望盡量減少近期要求退款顧客的不便，因此決定放寬退款標準。」

南韓星巴克在18日、光州事件46週年當天使用「坦克日」（Tank Day）一詞，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）活動，引起各界撻伐。 中央社
南韓星巴克在18日、光州事件46週年當天使用「坦克日」（Tank Day）一詞，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）活動，引起各界撻伐。 中央社

星巴克 南韓 坦克

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