盧易之與白鷺鷥水牛合唱團合作 台灣民謠感動溫哥華

集演奏、編曲、創作為一體的音樂家盧易之昨天結束加拿大溫哥華演奏和座談行程。此行他與溫哥華當地音樂家和合唱團合作，共同演繹多首台灣民謠，讓溫哥華樂迷感受到台灣質樸的人文美。

傳藝金曲獎得主盧易之這次偕同日籍妻子吉澤真紀受邀參與溫哥華「我在這裡等你」的春之歌音樂會。

盧易之鋼琴獨奏演出「望春風」、「燒肉粽」、「補破網」、「桃花過渡」、「草蜢弄雞公」5首改編曲目；並和溫哥華台裔小提琴家林建廷（Ken Lin）和韓裔大提琴家林成容（Songyong Lim）三人合奏「思想起」。

吉澤真紀則在盧易之的伴奏下，獨唱多首膾炙人口的台灣和日本音樂家創作的曲目。

溫哥華白鷺鷥與水牛合唱團演唱盧易之的作品－綻放、包心菜、空心菜、戀戀島嶼、我在這裡等你、海印寺的鐘聲等曲目，這些曲目都是在北美首度亮相。

從小習琴的盧易之，維也納音樂暨表演藝術大學畢業後，取得柏林藝術大學最高演奏家文憑返台，國際大賽中斬獲多項殊榮的他，2012年曾獲傳藝金曲獎「最佳演奏獎」，2023年則以「天黑黑/雙子二重奏」同名專輯獲得傳藝金曲獎「最佳編曲獎」。

他對台灣民謠情有獨鍾，改編功力一流，擅長將民間人人熟悉的旋律轉化為優雅華麗的器樂作品。

說起改編，他對中央社說：「從小就愛亂彈的關係吧！」一開始當然是「亂彈」一些如蕭邦、李斯特等西方古典大師的名作，但17歲在維也納留學時，參加當地僑界活動，僑胞希望他演奏一些道地台灣味的曲目，他就拿出亂彈功力，讓「望春風」這首樸素的曲子幻化成行雲流水，既優美又俏皮，現場爆出熱烈掌聲。

他回憶說：「當下我好感動又超震驚，好像之前拿到國際大賽榮譽都沒有那麼令我意外。」

隨著嘗試改編的台灣民謠越來越多，他更感受到台灣民謠跨越世代、超越國度，有連結不同文化的魅力。「台灣民謠是屬於台灣的聲音，但這個有機體是跟著時代在脈動的，例如『燒肉粽』最早是描繪辛苦打拚生活的情境，但後來成為台灣棒球隊應援神曲，又轉成屏東海洋嘉年華的主題曲，再變成一首我改編下的鋼琴曲，在世界各地都受到歡迎。一首歌幾十年來都有新生命，不也正是台灣的寫照嗎？」

疫情期間，盧易之受邀為一些合唱團寫歌，開展了另一番音樂天地。

溫哥華白鷺鷥音樂中心負責人陳慧中對中央社說，很榮幸這次白鷺鷥與水牛合唱團演唱盧易之的作品，且彼此的互動擦出非常精彩的火花。「有大師級作曲家現場指導，音律都變得更鮮活了。例如我們彩排『海印寺的鐘聲』時，加上了敲鐘，盧易之聽到後大讚好，稱他未曾想過現場敲鐘會起到畫龍點睛之效。」

陳慧中也很喜歡「包心菜」和「空心菜」兩首曲子。「兩首都是詩人廖永來作詞、盧易之作曲。包心菜一層層寓意著『包容』，空心菜則是從一碟家常菜中刻劃母愛溫暖，音樂中蘊藏著土地、人文的關懷，真的很美。」

緊接著，盧易之將於30日在台中國家歌劇院和兩位法國藝術家共同登台，探索音樂、肢體和科技的奧妙。盧易之說，「這是一場獨特的魔法表演，又是一次跨界新嘗試。」