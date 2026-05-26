以色列部長羞辱援助加薩志工 阿拉伯國家齊聲譴責

以色列極右派部長公開對國際救援志工的羞辱性言行，引發多國憤怒。埃及與其他7國共同發表聯合聲明，譴責該名部長在鏡頭前嘲弄「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）志工。馬來西亞更將狀告國際法院。

埃及媒體今日埃及（Egypt Today）報導，包括埃及在內的多個阿拉伯和穆斯林國家，24日發表聯合聲明，強烈譴責以色列國家安全部長班吉維爾（ItamarBen-Gvir）的行為，並直指其言行駭人聽聞、踐踏人格，完全無法被接受。

班吉維爾20日在其社群網站X公布一段影片，畫面顯示他讓一群雙手被捆綁在背後的人彎腰跪地，然後在這些人上方揮舞一面巨大的以色列國旗，口中高喊「Am Yisrael Chai」（希伯來語，意為以色列人民萬歲）。

這些被捆綁的人是來自40多國的國際救援志工，原搭乘「全球堅毅船隊」，欲衝破以色列海上封鎖，為巴勒斯坦難民運送緊急人道物資。船隻後來遭以色列扣留，428人都被以色列拘留。甚至有女性志工指出，曾遭以色列士兵性暴力對待威脅。

報導表示，埃及、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、約旦、土耳其、巴基斯坦和印尼8個以伊斯蘭教為主要宗教的國家都表示，班吉維爾故意公開羞辱無故被拘留者的行為，是對人類尊嚴的恥辱性侵犯，明顯違反國際法。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）指出，班吉維爾的挑釁行為助長仇恨與極端主義，破壞以色列與巴勒斯坦之間基於「兩國方案」為實現區域和平的努力。

阿布德拉提要求班吉維爾為其行為承擔責任，並呼籲當局採取具體措施，禁止他再次發生挑釁和煽動的違法行為。

馬來郵報（Malay Mail）25日也報導，馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）總部長阿米魯丁（AmirudinShari）表示，該州政府將向國際法院對班吉維爾此番行為啟動訴訟程序。

阿米魯丁說：「全球堅毅船隊隊員已不只一次遭到以色列人員的綁架和酷刑虐待。我們不會對此保持沉默。」

阿米魯丁補充說，全球堅毅船隊3.0將繼續堅持努力，直到以色列解除對加薩的非人道封鎖。

班吉維爾的行為在國內也受到了總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和外交部長薩爾（GideonSaar）的批評。

班吉維爾是以色列政府極右派代表人物之一。他所屬的「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）極度強調猶太人的優越性，宣揚強硬的猶太民族及擴張主義。其核心主張包括大力推動猶太屯墾區擴建（已被國際法院判定違法），且自2007年起即對巴勒斯坦人民採取強硬軍事鎮壓手段。

根據2023年以色列時報（Times of Isreal）和耶路撒冷 24（Jelusalem 24）報導，班吉維爾之前曾累積數十項針對阿拉伯人仇恨言論的指控，也主張放寬以色列軍人對巴勒斯坦人開槍的規範。