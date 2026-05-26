日本麻疹患者數續增累計498人 約為2025年同期4倍

日本各地相繼通報出現麻疹患者，本月中旬通報的患者數量較前一週增加17人，今年累計達498人，數量約為去年同期的4倍。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，日本厚生勞動省（相當於衛服部）表示，接種疫苗對於防止感染相當重要，鼓勵兒童接種疫苗。

麻疹具有極強傳染力，可透過空氣傳播，症狀包括發燒、咳嗽與皮膚出疹子等，嚴重時可能導致死亡。

根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至本月17日的一週內，新增通報感染人數為17人。

新增的通報之中，東京都9人最多、神奈川縣3人居次，埼玉縣2人等。

這也代表日本今年累計感染人數達498人，除了是去年同期的4倍左右，也逼近2019年同一時期的病例數，2019年是日本過去10年麻疹感染數最多的年份。

日本厚生勞動大臣上野賢一郎今天上午在內閣會議後的記者會表示，「若民眾出現症狀，請避免外出。就醫時請遵循醫療機構的指示」。