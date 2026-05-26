快訊

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

日本麻疹患者數續增累計498人 約為2025年同期4倍

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本各地相繼通報出現麻疹患者，本月中旬通報的患者數量較前一週增加17人，今年累計達498人，數量約為去年同期的4倍。 示意圖／歐新社
日本各地相繼通報出現麻疹患者，本月中旬通報的患者數量較前一週增加17人，今年累計達498人，數量約為去年同期的4倍。 示意圖／歐新社

日本各地相繼通報出現麻疹患者，本月中旬通報的患者數量較前一週增加17人，今年累計達498人，數量約為去年同期的4倍。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，日本厚生勞動省（相當於衛服部）表示，接種疫苗對於防止感染相當重要，鼓勵兒童接種疫苗。

麻疹具有極強傳染力，可透過空氣傳播，症狀包括發燒、咳嗽與皮膚出疹子等，嚴重時可能導致死亡。

根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至本月17日的一週內，新增通報感染人數為17人。

新增的通報之中，東京都9人最多、神奈川縣3人居次，埼玉縣2人等。

這也代表日本今年累計感染人數達498人，除了是去年同期的4倍左右，也逼近2019年同一時期的病例數，2019年是日本過去10年麻疹感染數最多的年份。

日本厚生勞動大臣上野賢一郎今天上午在內閣會議後的記者會表示，「若民眾出現症狀，請避免外出。就醫時請遵循醫療機構的指示」。

疫苗 日本 麻疹

延伸閱讀

國際麻疹疫情嚴峻 疾管署：國內新增境外移入個案...靠這招降感染風險

首例流行性腦脊髓膜炎死亡 台中6旬婦發病送醫當日不治

還能去嗎？日本爆發「神秘感冒」 醫籲做好防護免驚：行程別排太滿

本土登革熱現蹤高雄…今年首例疫情「來得更早」 疾管署發醫界通函

相關新聞

日本麻疹患者數續增累計498人 約為2025年同期4倍

日本各地相繼通報出現麻疹患者，本月中旬通報的患者數量較前一週增加17人，今年累計達498人，數量約為去年同期的4倍

熱浪席捲西歐！法國創破紀錄高溫已7死 多為溺水意外

法國當局今天表示，近期席捲西歐多地的熱浪已造成7人死亡，其中包括5起溺水事件

銀座商場爆刺激噴霧攻擊！日急診醫揭辣椒水「殺傷力」：嚴重可致命

根據日媒「日テレNEWS NNN」報導，25日中午，銀座「GINZA SIX」商場內的三井住友銀行爆發一起攻擊事件。一名男子在ATM區噴灑疑似催淚噴霧的物質，導致現場20多人受傷。警消獲報後出動高達59輛救災車輛，甚至動用處理大型災難的「超級救護車」並啟動「檢傷分類」，大批身穿防護服的隊員進入現場，氣氛十分緊張。警方正以傷害罪全力追緝逃逸嫌犯。

教宗良14世首發通諭 就奴隸制道歉：教廷曾助合法化 請求寬恕

天主教宗良十四世(Pope Leo XIV)於25日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」(Magnifica Humanitas)，就聖座歷史上在合法化奴隸制度所扮演的角色，以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性的正式道歉，形容梵蒂岡這段歷史是「基督教記憶中的一道傷痕」。良十四世此舉開創天主教歷史先例，成為第一位就教廷在奴隸制度扮演的角色公開道歉的教宗。

教宗通諭4.2萬字談「偉大的人類」 示警AI衝擊如巴別塔

教宗良十四世(Pope Leo XIV)25日發布上任後首道通諭，從道德角度把人工智慧(AI)恐將帶來日漸嚴重的衝擊比喻為聖經裡的「巴別塔」(Tower of Babel)。他說，人工智慧恐將讓「反人類的威脅正常化」，應該受到監督。

盤點5大重要教宗通諭 主張捍衛勞權、和平、愛地球

近400年來，教宗透過「通諭」(encyclical)向信徒傳授教義，這份傳統文件由教宗撰寫、向全體教會發布，旨在就道德或社會挑戰提出權威性教導，雖然不像教宗詔書(papal bull)那樣具有正式宣示信仰條文或道德律法的地位，但天主教徒仍被鼓勵視通諭為生活方式或行為指引，如教宗良十四世(Pope Leo XIV)25日發布上任以來首道通諭「偉大的人類」(Magnifica Humanitas)，便著重討論人工智慧這個新興議題。紐約時報也整理出過往五道重要通諭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。