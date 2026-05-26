熱浪席捲西歐！法國創破紀錄高溫已7死 多為溺水意外

法國當局今天表示，近期席捲西歐多地的熱浪已造成7人死亡，其中包括5起溺水事件。

法國政府發言人布勒容（Maud Bregeon）接受TF1電視台訪問時表示：「目前可以確認的是，已有7起死亡案例與高溫直接或間接相關。」

布勒容的辦公室告訴法新社，這些溺水事件遍布不同地區，從里昂（Lyon）到大西洋沿岸都有案例。

炎熱天候促使大批民眾前往海灘消暑，不過許多地區的救生員服務通常到7月才會正式啟動。

布勒容說，這波熱浪結束後，仍需進一步釐清相關死亡數據與具體死因。

這波熱浪已在法國多地創下破紀錄高溫，預計今天將持續升溫。法國西部有8個省分發布橙色高溫警報，這也是法國首次在5月發布這個等級的高溫警報。