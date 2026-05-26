札幌羊之丘展望台將整修 2027年起歇業4年

日本北海道札幌市知名景點「札幌羊之丘展望台」由於設施老化，明年4月起將歇業與整修，預計2028年7月左右重啟，而內部著名的「克拉克博士銅像」以及羊的牧場將會被保留。

「讀賣新聞」報導，一般社團法人札幌觀光協會負責管理與營運「札幌羊之丘展望台」，並在昨天宣布這則消息。

這處展望台1959年成立，如今有許多遊客會到此地與舉起右手指向遠方的「克拉克博士銅像」合影留念。截至2026年3月底，累計造訪人次高達3230萬人次以上。

克拉克博士（Dr. William Smith Clark）是北海道大學前身札幌農學校第一任「教頭」（權力僅次於校長並輔佐校長的人）。

札幌觀光協會表示，這塊區域內的克拉克博士紀念館等建築已超過40年，無障礙設施也成為課題。

札幌觀光協會說明，歇業期間將不對外開放，也就是遊客無法參觀克拉克博士銅像以及被放牧的羊。

「每日新聞」報導，「札幌羊之丘展望台」內部的所有設施將被拆除，之後預計會興建結合餐廳、伴手禮店等大型複合式建築。

克拉克博士銅像與羊的牧場將維持原狀。若工程順利，預計2028年7月左右重啟營運。

「札幌羊之丘展望台」經理齋藤圭介表示，「距離歇業已不到一年，這是能看到現有設施樣貌的最後機會」。