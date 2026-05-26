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教宗良14世首發通諭 就奴隸制道歉：教廷曾助合法化 請求寬恕

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
梵蒂岡數百年對奴隸制度保持緘默，教宗良14世25日發表首次通諭，除提出AI警示外，也首度代表教廷對奴隸制道歉。（歐新社）
梵蒂岡數百年對奴隸制度保持緘默，教宗良14世25日發表首次通諭，除提出AI警示外，也首度代表教廷對奴隸制道歉。（歐新社）

天主教宗良十四世(Pope Leo XIV)於25日發布就任後第一道通諭「偉大的人類」(Magnifica Humanitas)，就聖座歷史上在合法化奴隸制度所扮演的角色，以及教廷數百年來未能譴責奴隸制一事，發表歷史性的正式道歉，形容梵蒂岡這段歷史是「基督教記憶中的一道傷痕」。良十四世此舉開創天主教歷史先例，成為第一位就教廷在奴隸制度扮演的角色公開道歉的教宗。

美聯社報導，良十四世是史上首位在美國出生的教宗，他的家族史與奴隸制有著深刻淵源。

歷史學者蓋茨(Henry Louis Gates Jr.)發表的家譜研究顯示，良十四世有17名非裔美國祖先，在人口普查紀錄中記載為混血兒、非裔、(海地)克里奧人(Creole)或自由有色人種。蓋茨投書紐約時報寫道，良十四世的家族譜系中，既有奴隸主，也有被奴役者。

梵蒂岡新聞報導，教宗良十四世在「新事」(Rerum Novarum)通諭問世135周年之際發表他的首道通諭「偉大的人類」，其中反思人工智慧時代的教會社會訓導，聚焦守護人類尊嚴，但良十四世也明確地將跨大西洋奴隸貿易與數位革命所催生的新型剝削連結，包括為取得人工智慧晶片所需稀有礦物而產生的無序勞動，藉此回應數十年來美國非裔天主教徒、社運人士及學者要求教廷負責的強烈呼聲。

過往教宗曾就教徒參與跨大西洋奴隸貿易致歉。然而，從未有教宗公開承認，更遑論就過往教宗在賦予歐洲君主明確權力，以征服及奴役「異教徒」(infidels)方面所扮演的角色致歉。

良十四世在通諭中承認教廷的歷史角色，內容寫道：「早在近代早期，羅馬宗座就應君主的要求多次干預，以規範和合法化各種形式的征服，在某些情況下，甚至包括奴役『異教徒』。」

良十四世在通諭中寫道：「想到這麼多人遭受的龐大苦難和屈辱，與他們作為蒙主眷愛的人所擁有的無比尊嚴形成鮮明對比，我不可能不感到深沉的悲痛。為此，我以教會的名義，真誠地請求寬恕。」

針對教廷遲未譴責奴隸制度，良十四世坦言，「我們既不能否認，也不能淡化社會和教會譴責奴隸制禍害的遲滯」。

良十四世指出，教會長期將人類尊嚴奉為教義基礎，「但花了18個世紀，教會才明確認知到，人類尊嚴與奴隸制完全不相容」，「這在基督教記憶中留下了一道傷痕(wound)，我們無法置身事外」。

梵蒂岡數百年對奴隸制度保持緘默，教宗良14世25日發表首次通諭，除提出AI警示外，也首度代表教廷對奴隸制道歉。（路透）
梵蒂岡數百年對奴隸制度保持緘默，教宗良14世25日發表首次通諭，除提出AI警示外，也首度代表教廷對奴隸制道歉。（路透）

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