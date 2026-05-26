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雪梨燈光秀故障 近90架無人機墜落水中

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

近90架無人機在澳洲雪梨（Sydney）達令港（Darling Harbour）的冬季燈光秀期間墜落，現場畫面顯示多台無人機墜入水中，距離人群相當接近。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和法新社報導，一年一度、以大型燈光裝置著稱的雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）主辦單位表示，昨天晚間的故障事件是因「不可預見的技術問題」所致，並已取消原訂今、明兩天的表演。

昨晚的表演中，有民眾拍到數十架無人機從夜空墜落，讓現場觀眾相當錯愕。

一段由當地媒體分享的影片中，有民眾問說：「它們本來就應該這樣嗎？」旁人回應：「我不這麼認為。」

負責本次無人機表演的公司SkyMagic表示，疑因無線電頻率變化，導致89架無人機墜入科克爾灣（Cockle Bay）。

這場名為「星空邊界」（Star-Bound）的無人機表演，動用上看1000架專為此活動設計的無人機，展演時間長達12分鐘。

第一場於24日登場，原訂在接下來3週的11個夜晚舉辦22場演出。

主辦單位表示，Skymagic與政府相關機構將進行全面評估，之後才會決定剩餘場次的安排。

雪梨 澳洲

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