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修復六世紀聖經抄本 手稿已經數位化可查閱

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
格拉斯哥大學研究團隊利用多光譜成像技術，從六世紀的《Codex H》聖經手稿中復原了42頁消失已久的「影子文字」。（Photo Credit / Damianos Kasotakis）
格拉斯哥大學研究團隊利用多光譜成像技術，從六世紀的《Codex H》聖經手稿中復原了42頁消失已久的「影子文字」。（Photo Credit / Damianos Kasotakis）

古新約聖經抄本成功修復！格拉斯哥大學研究團隊利用多光譜成像技術，從六世紀的《Codex H》聖經手稿中復原了42頁消失已久的「影子文字」，學者得以重現古老的分章清單與書記員的批註。目前，這些消失的抄本內容已經數位化，為研究古代聖經提供了關鍵的新證據。

聖經抄本影子文字

每日科學》報導，格拉斯哥大學研究團隊近期利用多光譜成像技術，成功從一份名為《Codex H》的六世紀聖經抄本中，還原了42頁原以為已經消失的「影子文字」。這份珍貴的保羅書信手稿曾於十三世紀遭到拆解，部分羊皮紙有重新上墨的痕跡，導致原始文字被隱藏了數百年。

事實上，透過先進的數位技術與放射性碳定年法，科學家不僅找回了已遺失的經文內容，還發現了古代最原始的章節目錄與抄寫員的註記痕跡。這批古老手稿目前已整理成數位檔案供大眾查閱，代表著聖經考古與影像科技結合的重要里程碑。

古代書籍新生命

福斯新聞網》報導，這項發現不僅填補了早期基督教文獻的歷史空白，更體現了現代技術在文物修復與歷史研究中的強大應用潛力，而這份手稿跨越千年的流傳路徑，讓學者得以重新理解古代書籍如何被保存、拆解與賦予新生命。

如今，這項發現不僅展現了中世紀書籍回收利用的歷史過程，更為學界研究早期基督教文獻提供極具價值的實證。格拉斯哥大學教授艾倫表示，這項發現最令人驚訝的部分，是閱讀那些已不存在的聖經文本時，所擁有的那種敬畏感。

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保羅

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