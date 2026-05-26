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台灣指揮家吳思潔以色列演出 望春風獲全場讚賞

中央社／ 台北26日電

享譽國際的台灣指揮家吳思潔近期受邀訪問以色列辦理3場音樂會。除演出莫札特鋼琴協奏曲等古典名曲外，她也帶領樂團演奏傳統民謠組曲，以交響樂方式呈現天公落水、望春風及月亮代表我的心曲目，傳遞來自台灣的愛與關懷，獲得全場讚賞。

駐以色列代表處發布新聞稿表示，吳思潔於19、23和24日分別在貝達蒂克法市（Petah Tikva）、若娜娜市（Ra’anana）舉辦3場音樂會，現場觀眾沉浸在富有異國風情且層次豐富的音樂之中，也藉此表達台灣多元族群共存包容韌性。

駐以色列代表李雅萍也於開演前與指揮家吳思潔、若娜娜市長布羅伊德（Chaim Broyde）、樂團總經理Orit Fogel-Shafran、樂團營運總監Hagar Manor等會面交流。

李雅萍表示，若娜娜市與台南市為姊妹市，此次邀請吳思潔前來演出，是很難得的觀摩切磋機會，也期待共同商討更多合作可能性，促進不同領域的城市交流。

新聞稿指出，旅居丹麥的指揮家吳思潔榮獲多項國際指揮大獎，曾與數十個樂團合作，在北歐乃至國際樂壇均極具聲望。此次訪問以色列雖然時間有限，卻與若娜娜交響樂團展現合作默契，音樂表現靈動流暢，帶給聽眾美好享受。

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