AI應守護人性尊嚴 教宗：需建立嚴格監管

教宗良十四世在其任內首部通諭《偉大的人性》中，針對人工智慧的發展提出嚴正警示，並敦促全球建立嚴格的監管框架，也應優先考量公共利益而非僅追求利潤。然而，該通諭與川普政府積極推動的AI監管放寬政策有直接衝突，甚至是對美國政府政策的公開挑戰。

AI缺乏權力監督

《衛報》報導，教宗良十四世在其任內首份《偉大的人性》通諭中，針對人工智慧的發展提出多項具體的擔憂，包括權力過度集中與缺乏監督，使得數據被少數私營企業的高科技巨頭掌握，以及AI在軍事領域的應用，恐使人們對戰爭的代價感到麻木。

同時，教宗也提及人工智慧可能引發大規模的失業風險，而企業不能為了追求利潤而犧牲工作機會，因為經濟秩序必須服從於人的尊嚴。此外，數位經濟中可能會產生剝削與排除效應，甚至成為一種新型態的奴隸制度。

審慎評估人工智慧

《美聯社》指出，教宗呼籲建立嚴格的法律監管框架，相較於抽象的倫理規範，必須建立穩固的法律框架和獨立的監督機制，並且不能僅由少數開發者決定。另外，他也敦促政治領導人和開發者要慢下來，在精神與倫理上審慎評估AI的影響，而非盲目追求利潤或權力。

據報導，教宗在通諭中也寫下了歷史性的道歉，承認梵蒂岡過往在奴隸制度合法化過程中所扮演的壓迫角色，並以此警示當前AI發展若缺乏監管，可能會重蹈覆轍，演變成少數人對多數人的技術支配。

反川普AI政策

《NBC News》報導，教宗要求解除AI武裝，防止技術淪為統治與死亡的工具。然而，川普政府正推動加強AI在軍事領域的應用，這使得兩者在技術倫理與軍事戰略上出現嚴重分歧。

如今，教宗良十四世將AI視為人類共同家園的一部分，這一主張正試圖改變目前以競爭和利潤為導向的國際政治邏輯。專家預測，這份通諭將成為全球AI辯論的重要文件，為決策者、研究人員和國際組織提供一個不同於商業利潤與政治權力的倫理框架。

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