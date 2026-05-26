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盤點5大重要教宗通諭 主張捍衛勞權、和平、愛地球

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
良14世25日發表接任教宗後首份通諭，以Magnifica humanitas為題。（路透）
良14世25日發表接任教宗後首份通諭，以Magnifica humanitas為題。（路透）

近400年來，教宗透過「通諭」(encyclical)向信徒傳授教義，這份傳統文件由教宗撰寫、向全體教會發布，旨在就道德或社會挑戰提出權威性教導，雖然不像教宗詔書(papal bull)那樣具有正式宣示信仰條文或道德律法的地位，但天主教徒仍被鼓勵視通諭為生活方式或行為指引，如教宗良十四世(Pope Leo XIV)25日發布上任以來首道通諭「偉大的人類」(Magnifica Humanitas)，便著重討論人工智慧這個新興議題。紐約時報也整理出過往五道重要通諭。

1.關於勞權：「新事」（Rerum Novarum)

由教宗良十三世(Pope Leo XIII)於1891年5月15日發布，成為羅馬天主教社會教義的重要基礎。當時社會因工業革命而劇變，「新事」聚焦工人階級需求，並推動社會正義運動，捍衛勞工權益，包括組建工會、最低維生工資，同時拒絕當時的社會主義與自由放任資本主義。

2.關於世界和平：「和平於世」（Pacem in Terris)

教宗若望二十三世(Pope John XXIII)於1963年冷戰背景下撰寫此通諭，提出一系列他認為所有人民與國家都有義務尊重的權利。與早期通諭不同，是面向全人類而不僅限於天主教徒。通諭呼籲禁止核武，並主張建立一個促進「普世共同利益」的全球公共權威機構，聯合國(UN)為邁向此目標的第一步。

3.關於避孕：「人類之生命」（Humanae Vitae)

教宗保祿六世(Paul VI)1968年發布，重申教會禁止人工避孕的立場，這立即引發天主教徒爭議，延續至今。其核心觀點為：每一次性行為都不應包含任何刻意阻止受孕的行為。但為了防止愛滋病擴散，許多天主教徒也有限度地支持保險套教育。

4.關於經濟：「在真理中實踐愛德」（Caritas in Veritate)

教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)2009年發布，呼籲徹底重新思考全球經濟體系，批評貧富差距擴大，敦促金融人士行事更合倫理、企業承擔更多社會責任，也主張建立全球性的權威機構，以協助規範經濟。

5.關於環境：「願祢受讚頌」（Laudato Si')

教宗方濟各(Pope Francis)2015年發布，這是首份完全聚焦環境議題的通諭，呼籲人們關愛地球，稱此責任為道德與靈性上的必要義務，而不只是政治、科學、經濟層面的考量。

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