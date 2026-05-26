紐時分析：教宗通諭阻止科技業造神 非企圖削弱AI

紐約時報25日分析，就在人工智慧(AI)熱潮在矽谷興起之際，教宗良十四世(Pope Leo XIV)有話想說。矽谷向來懷抱成為救世主的夢想，對蘋果公司創辦人賈伯斯(Steve Jobs)影響甚深的「全球型錄」(Whole Earth Catalog)刊物曾寫道「我們就是神，不如發揚光大」，科技界領袖投資數千億元發展AI，透露昔日夢想已經實現，下一個目標就是要超越凡俗。

然而，就在AI以新宗教之姿逐漸掌控人類命運的同時，地球彼端傳來新的聲音。這是對科技界發出的訊息：要放慢腳步。人類應該獲得提升，機器並不是神。

第一位美國籍教宗發表上台後第一份教宗通諭「偉大的人類」(Magnifica Humanitas)，措辭禮貌，並未點名任何人，但核心主旨則在駁斥聲稱唯有自己才值得獲得信賴去開創未來的矽谷。

報導指出，「偉大的人類」對馬斯克(Elon Musk)等科技大亨形成挑戰，這些科技大老的權力、影響力都直逼中世紀時期的教宗英諾森三世(Innocent III)。馬斯克、查克柏格(Mark Zuckerberg)、提爾(Peter Thiel)、奧特曼(Sam Altman)以及其他科技鉅子不論民眾喜歡或討厭，發揮影響力都像現代的國王一般。

良十四世是全球14億天主教徒的精神領袖，呼籲人們審慎面對AI甚至抱持懷疑，可能對科技產業領導全球的野心帶來打擊。

梵蒂岡與標榜「善良」的AI公司Anthropic共同創辦人奧拉(Christopher Olah)共同發表通諭，可以看出良十四世目的在於參與有關AI的相關討論，而不是要企圖削弱AI。

AI如今在科技界以及對科技抱持同情的圈子裡，普遍被認為就像神一般的存在。牛津大學退休數學家倫諾克斯(John Lennox)說：「這場發展AI超級智能的比賽，就是要創造神，並且成為神。」

但是報導指出，不管良十四世出於什麼樣的道德理由或人道考量對AI提出反對，他終究也要維護自己的市場大餅，如同沃爾瑪(Walmart)面對後起之秀亞馬遜(Amazon)時要為己捍衛。