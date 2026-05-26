寮國7人受困洞穴 泰國專家參與救援

寮國國營媒體「寮國發展新聞」報導，曾參與2018年泰國少年足球隊受困洞穴救援行動的泰國專家昨天加入寮國救援行動，協助營救7名受困淹水洞穴5天的村民。

法新社引述寮國發展新聞（Laophattana News）報導，7名寮國村民20日進入寮國中部賽宋本省（Xaysomboun）一處洞穴，位於首都永珍（Vientiane）東北方約125公里處。

報導還說，他們當時在洞穴中尋找黃金，但因豪雨引發暴洪，洞穴出口被堵，他們受困其中。

有關當局和村民一直在努力抽水，但救援隊仍無法接觸到受困人員。

寮國志工救援協會會長鑾拉特（BounkhamLuanglat）告訴法新社：「我們仍不清楚是否有生命跡象或他們是否還活著。」

鑾拉特昨天告訴美聯社，當時一名村民在出口被堵前及時逃出並通報有關當局。

協會表示，已有大約100名來自寮國與泰國的人員到隆昌縣（Long Chanh）現場協助救援行動。

寮國發展新聞報導說，兩名泰國救援專家和一名芬蘭專家昨天抵達這個寮國洞穴，他們曾參與2018年泰國北部睡美人洞（Tham Luang Nang Non）「野豬」（Wild Boars）足球隊救援行動，當時足球隊成員因暴洪受困洞穴近3週。