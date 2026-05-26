銀座商場爆刺激噴霧攻擊！日急診醫揭辣椒水「殺傷力」：嚴重可致命

根據日媒「日テレNEWS NNN」報導，25日中午，銀座「GINZA SIX」商場內的三井住友銀行爆發一起攻擊事件。有不明人士在ATM區噴灑疑似催淚噴霧的物質，導致現場20多人受傷。警消獲報後出動高達59輛救災車輛，甚至動用處理大型災難的「超級救護車」，並啟動「檢傷分類」，大批身穿防護服的隊員進入現場，氣氛十分緊張。警方正以傷害罪全力追緝逃逸嫌犯。

初步鑑識結果顯示，嫌犯使用的噴霧含有「辣椒素」，在密閉空間內引起多人出現喉嚨痛、咳嗽與呼吸困難等症狀。針對此事件，日本急診專科醫師、藥師寺慈惠醫院院長藥師寺泰匡對「防狼噴霧、辣椒水」提出了專業警告：

1. 辣不是味覺，是「痛覺」

被噴到「辣椒水」，會引起強烈疼痛。市售防狼噴霧的辣度可達200萬至300萬度，是極強烈的刺激物，對比塔巴斯科辣椒醬僅2500〜5000度。

2. 並非絕對「不致命」

雖然常稱為「不致命防身武器」，但醫學上已有致死案例。噴霧會強烈刺激呼吸道，導致氣管收縮。對於健康成人可能只是劇痛，但對於氣管較窄的嬰幼兒、患有氣喘或心血管等疾病者及高齡者而言，極易引發窒息、肺水腫、甚至心臟驟停，美國、波蘭都有致死案例。

3. 無特效解藥，只能先用水沖

辣椒素為脂溶性，難以輕易洗淨。醫療上目前沒有特效解藥，若不慎沾染，首要之務是離開現場，並緊急以大量常溫水或生理食鹽水沖洗，絕不可用熱水，以免毛孔張開加劇吸收與疼痛。

目前日本法律並未限制民眾購買或放在室內，但若帶出門，依據《輕犯罪法》與最高法院的見解，防狼噴霧已是「可能對人體造成重大傷害的器具」。民眾若僅以「防身」為由帶上街，往往難以當成正當理由，是否觸法全憑現場警方判斷。而這樣的法規漏洞，正是此次數十人無辜受害的潛在原因。