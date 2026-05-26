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「熱穹」籠罩歐洲　英、法、愛爾蘭迎史上最熱5月天

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
英國、愛爾蘭與法國今天相繼飆出5月歷史高溫紀錄。 路透
英國、愛爾蘭與法國今天相繼飆出5月歷史高溫紀錄。 路透

英國、愛爾蘭與法國今天相繼飆出5月歷史高溫紀錄，氣象預報員警告，歐洲各地本週將持續籠罩在長時間極端高溫之下。

法新社報導，來自北非的暖空氣受困於西歐高壓系統下，形成所謂「熱穹」（heat dome）現象，帶來通常盛夏才會出現的異常高溫。

西班牙本週稍晚氣溫預計將飆升至攝氏38度，義大利部分地區則已對戶外工作祭出限制措施。

英國氣象局（Met Office）指出，倫敦西南部皇家植物園邱園（Kew Gardens）測得攝氏34.8度高溫，比先前紀錄高出整整2度，寫下英國史上最熱的5月天。

氣象局在社群平台X表示：「即使在英國盛夏，這種高溫都屬異常，更不用說現在才5月。」

倫敦這個時節的平均氣溫通常僅約攝氏17至18度。

在倫敦住了12年的66歲澳洲裔居民布蘭德–達洛茲（Lindy Brand-Daloze）說：「天氣很熱，這就是氣候變遷，對吧？我們大概得習慣這種情況。」

科學家指出，人為造成的氣候變遷正在加劇熱浪、乾旱與洪災等極端天氣事件，也讓高溫紀錄頻頻被打破。

英國氣候顧問上週敦促當局改造學校、醫院等基礎設施，以適應全球暖化的氣候。

2022年，英國氣溫史上首次突破攝氏40度。

愛爾蘭氣象局（Met Eireann）資料顯示，西南部基拉尼（Killarney）與南部克倫麥（Clonmel）兩地氣象站測得攝氏28.8度，創下5月高溫紀錄。

●熱浪警報

法國氣象局（Meteo-France）表示，法國多座城市打破了「數十項」高溫紀錄，並對西部多個地區發布熱浪警報。這波異常高溫預計將持續至週末。

西部城鎮貝吉拉（Bergerac）今天測得攝氏34.7度高溫，南特（Nantes）與翁熱（Angers）氣溫也相差不遠。

法國氣象局指出，不列塔尼（Brittany）大部分地區明天氣溫預計將介於攝氏32至35度之間，「南部部分地區甚至可能達到36至37度」。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）預計28日召開會議，檢視政府應對熱浪的準備工作。

巴黎23日氣溫達攝氏31.9度，是今年首次測得攝氏30度以上高溫。

酷熱天氣也讓法國網球公開賽觀眾苦不堪言，球迷拉布魯斯（Loick Labrousse）說，「中央球場上方的太陽非常毒辣，待兩小時便覺難以忍受」。

●限制戶外工作

西班牙國家氣象局（Aemet）警告，除了位於非洲西北部外海、大西洋上的加納利群島（CanaryIslands）外，全國本週都將持續出現「對這個時節而言極不尋常的高溫」。

國家氣象局在X發文說，自27日起，西班牙西南部將出現「普遍的熱帶夜晚」現象；27日至29日高溫將落在攝氏36至38度。

義大利拉齊奧大區（Lazio）今天批准新規，限制民眾在中午12時30分至下午4時間從事長時間曝曬的工作。

這項措施適用於農場、工地與物流業等，效期至9月15日。義大利去年也曾實施類似規定，當時是自5月30日才開始生效。

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