規模6.9強震襲智利北部 尚未傳出傷亡災損

美國地質調查所（USGS）報告指出，智利北部今天發生規模6.9地震，但目前尚未傳出有人員傷亡或災損情況。

法新社報導，美國地質調查所指出，地震發生在阿塔卡瑪沙漠（Atacama）沙漠，距離卡拉馬鎮（Calama）約31公里處，震源深度約100公里。

智利國家防災與應變服務機構表示，目前暫無海嘯風險，也沒有傳出人員受傷或嚴重災損。

當地媒體報導，阿里卡（Arica）、塔拉巴卡（Tarapaca）、安托法加斯塔（Antofagasta）和阿塔卡瑪等地區都能感受到震動。

國營電視台TVN播出的畫面顯示，超市貨架上的商品掉落砸在地上。

智利是世界上地震發生最頻仍的國家之一；智利民眾認為規模小於7.0的地震不需要太過擔心。

有3個板塊在智利領土內交會，分別為納茲卡（Nazca）板塊、南美洲板塊和南極洲板塊。

1960年，南部城市瓦迪維亞（Valdivia）遭到規模9.5地震摧毀，這普遍認為是有紀錄以來最強烈的地震，造成9500人罹難。

2010年，智利中部外海發生規模8.8地震並引發海嘯，造成超過520人喪生。