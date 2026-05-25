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倫敦附近飆攝氏33.5度 創英國史上5月最高溫紀錄

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
根據英國國家氣象局，英國今天打破史上5月最高溫紀錄。圖／ingimage
根據英國國家氣象局，英國今天打破史上5月最高溫紀錄。圖／ingimage

根據英國國家氣象局，英國今天打破史上5月最高溫紀錄，隨著全國籠罩在酷暑熱浪中，倫敦附近氣溫飆升至攝氏33.5度。

法新社報導，在此之前，英國5月最高溫紀錄為攝氏32.8度，分別於1922年首度測得，並於1944年再度出現。

這只是英國最新的最高溫紀錄，英國2025年才創下有紀錄以來最熱的一年。科學家警告，面對因人為氣候變遷而日益頻繁的熱浪，英國還沒做好準備。

英國國家氣象局（Met Office）在社群媒體發文寫道：「希斯羅機場（Heathrow）氣溫達攝氏33.5度，暫打破5月歷史高溫紀錄。」氣象局稍早曾預測最高溫達攝氏35度。

氣象學家摩根（Tom Morgan）告訴英國聯合社（Press Association news agency）：「即使在夏季月份，我們也很少看到氣溫超過攝氏35度，所以看到5月氣溫接近35度，如我所說，相當具歷史性。」

昨天倫敦氣溫超過30度，一名41歲的媽媽告訴法新社：「好天氣是不錯，但太熱了，遠比英國應有的天氣還熱。我很擔心，這顯然是因為全球暖化的關係。」

高溫 倫敦 英國

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