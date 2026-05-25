柏林文化嘉年華見烏克蘭身影 歐洲戰火下包容共存

柏林「文化嘉年華」24日登場，這場起源於反種族主義運動的文化盛會，透過來自世界各地移民與流亡社群的花車遊行，呈現柏林多元共存的樣貌。嘉年華期間基輔再遭俄軍大規模空襲，遊行隊伍中的烏克蘭移民則透過傳統文化表達訴求。

柏林年度大型街頭活動「文化嘉年華」（Karnevalder Kulturen）創辦於1996年，起源於德國反種族主義與反極右翼暴力運動，盼透過音樂、舞蹈與花車遊行，展現柏林作為移民城市的包容多元文化樣貌。

今年嘉年華迎來30週年，為期3天活動恰逢德國連假，吸引數十萬人上街狂歡，展現柏林具包容性的移民城市特色。

柏林市政府統計，目前柏林約有近1/4人口不具德國國籍，而是來自190多國，為德國境內外籍人口比例最高的城市之一。

近年隨俄烏戰爭爆發，大量烏克蘭難民移居柏林，也讓烏克蘭文化逐漸融入這座城市日常景觀。根據聯邦統計局資料，截至2025年底，居住在柏林18萬難民中，約6萬人來自烏克蘭。

嘉年華期間，基輔再度遭到空襲，根據中央社駐烏克蘭記者現場報導，基輔市區多家商場因飛彈與墜毀無人機碎片引發嚴重火災。

在24日的遊行隊伍中，烏克蘭移民頭戴烏克蘭國花向日葵花冠、身穿傳統白色刺繡上衣與紅色長裙，展現烏克蘭文化特色。

一名身穿白色傳統服飾的小男孩在遊行隊伍中揮舞烏克蘭國旗，拉著鋪滿向日葵裝飾的嬰兒推車，以純真質樸的方式，呈現戰火下烏克蘭民眾仍未失去希望，並努力為下一代生存。

文化嘉年華也是流亡社群、移民與少數族群展現身分認同的平台，今年除了烏克蘭外，遊行中也可見高舉西藏雪山獅子旗的藏人隊伍。

參與遊行的柏林民眾安妮卡（Annika）告訴中央社，文化嘉年華一直被視為柏林最酷、也最重要的城市慶典之一，「在這裡你可以認識不同文化、吃各國食物，也可以跟著不同國家的音樂一起跳舞。」她認為，這正是柏林多元文化最真實的展現。

旅居德國17年的台僑柯千卉也分享身為外籍移民在柏林的感受。她表示，柏林的包容性吸引許多不同國家的人移居，自己最喜歡文化嘉年華的一點，是能透過各國花車與遊行隊伍，認識許多過去從未聽過的小國與島嶼社群。

她說，「大家能夠一起在這裡慶祝彼此文化、包容共存，我覺得是一件非常值得驕傲的事。」