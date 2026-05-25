韓選舉公報太狂！驚見中山大學「台灣碩士」 還曾是遊戲第一名

南韓地方選舉文宣近日在網路引發討論，一張候選人競選海報中，除了常見的學歷、政黨職務與從軍經歷外，竟列出遊戲「《楓之谷》初學者排名第1」的特殊經歷，意外成為亮點，讓不少台灣網友大笑稱讚「超有毅力」。

從海報可見，該名候選人為改革新黨35歲的金柱淵，參選廣津區議會議員選舉廣津區第5選區。海報以大幅半身照搭配橘黑色系設計，標語寫下「吹向廣津的改革之風」，整體主打年輕、改革形象。不過，這張海報真正讓人停下來細看的，反而是左側一整排「超不制式」的履歷，從留台背景到遊戲紀錄，讓政治文宣瞬間多了網路話題感。

值得注意的是，金柱淵在經歷欄中列出曾就讀台灣國立中山大學教育研究所，取得教育學碩士，時間為2017年9月至2021年1月；另有陸軍第1師團服役退伍、曾任中文與韓文講師等背景。目前他也擔任改革新黨廣津區地域發展特別委員會副委員長，以及改革新黨首爾市黨發言人。

最吸睛的是最後一項經歷「前《楓之谷》初學者排名第1名」，帶有濃厚網路世代色彩，讓整張海報在嚴肅政治宣傳之外，多了一分幽默感，也成功強化年輕候選人的辨識度。台灣網友看到後也笑翻，紛紛留言「這超好笑」、「有台灣學歷的韓國政界人士真少見」、「超有毅力」、「能力有限的狀況也會想辦法提升自己」。

不過，韓國網友們的反應大相逕庭，「台灣國立中山大學，哈哈」、「區議員原來阿貓阿狗都能選喔」。讓台灣人忍不住說，「韓國人在意的：他讀的是台灣中山大學耶。台灣人在意的：2006年楓之谷初心者排名第一是什麼概念」。

其中一名女網友自稱曾是金柱淵的台灣學生，用韓文寫道「我也是因為老師對韓國的熱愛，才開始對韓國文化產生興趣，後來甚至到韓國念到碩士」，她力挺直言「老師明明是這麼熱愛韓國的人」。