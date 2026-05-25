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天主教遲未譴責奴隸制 教宗誠摯請求原諒

中央社／ 梵蒂岡25日綜合外電報導
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（路透）
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（路透）

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天針對天主教會長達數世紀遲未譴責奴隸制一事道歉、誠摯請求寬恕，稱這是「基督徒記憶中的一道傷口」。

法新社報導，教宗良十四世在他今天發布的首道通喻「偉大的人類」（Magnifica humanitas）中表示，「為此，我以教會名義誠摯請求寬恕」，並警告「數位經濟背後出現新的奴役形式」。

歷任教宗曾為基督徒涉入奴隸買賣致歉。已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）於1992年公開譴責奴隸制度，並於2000年針對歷史上種種不公義事件請求寬恕；已故教宗方濟各（Pope Francis）生前也屢次抨擊現代各種形式的奴隸制度。

不過，良十四世進一步指出，天主教會到中世紀為止仍在蓄奴，甚至曾建議歐洲君主如何為奴役「異教徒」辯護。

以人工智慧（AI）崛起為主題的這道通喻指出，教會直到19世紀才「才對奴隸制明確做出正式、篤定以及具普世性的譴責」。

「確實不宜以現代人的眼光批判過去的事件，彷彿隨著時代演變才日益成熟的道德標準一直都在。但我們也不能否認或削弱無論是社會大眾或者教會，在譴責奴隸制這一禍害方面姍姍來遲的事實。」

教宗強調：「這是基督徒記憶中一道傷口，我們不能認為事不關己。」

教宗 良十四世

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