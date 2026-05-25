德重視台灣AI與數位醫療經驗 石崇良：德不孤必有鄰

衛福部長石崇良訪問德國分享台灣數位醫療與AI防疫應用經驗，會後他接受中央社專訪表示，全球正面臨高齡化與醫療人力短缺等共同挑戰，德國關注台灣醫療數位化經驗，歐洲方面對台支持也更勝以往，讓他深刻感受「德不孤，必有鄰」。

甫結束日內瓦世界衛生大會倡議活動，石崇良22日赴柏林參加由駐德國代表處與美國駐德國大使館共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，並在會上分享台灣數位醫療與AI防疫應用經驗。

會後石崇良接受中央社專訪表示，接續世界衛生大會（WHA）場邊活動，柏林研討會聚集台美德三方產官學專家參與，是一次高度突破且難得的交流機會。

石崇良認為，當前全球共同面臨新興傳染病威脅、醫療人力短缺，以及高齡化與少子化問題，全球醫療體系正進入重新調整階段。今年世界衛生大會主題即為「重塑全球衛生：共同責任」（Reshaping GlobalHealth: A Shared Responsibility），反映各國都在重新思考未來醫療體系與照護模式。

他觀察，德國目前正面臨醫療數位化轉型壓力，包括醫療紀錄數位化、AI資料治理與跨院資料整合等問題，而德國專家在交流後發現，「這就是他們現在正在準備做、正在進行中的事情，但台灣已經做到了」。

石崇良表示，AI發展最重要的基礎是資料互通，如果不同醫院資料如同一座座煙囪般彼此孤立，就難以形成真正的大數據應用。

他指出，台灣目前已建立完整醫療資料標準格式、資料交換規則與驗證評估架構，並透過近期衛福部公開的「FHIR Box」作業系統，可將不同醫院資料轉換為機器可讀格式，解決病歷資料碎片化問題，推動跨院病歷互通。

石崇良說明，經系統整合後，未來可進一步透過AI，將病患過往治療紀錄、電腦斷層（CT）報告與病理結果整合成單頁摘要，大幅提升醫療效率。

談到台灣數位醫療經驗，石崇良表示，台灣同時擁有先進半導體產業與高品質醫療體系，因此已快速導入數位健康與AI應用，希望藉此提升醫療系統效率與照護品質。

COVID-19疫情後，台灣也持續導入AI流行病學監測、國際疫情資訊搜尋與自動翻譯分析系統，希望透過AI更早掌握全球異常疫情訊號，爭取醫療體系準備時間。

此外，目前台灣正將AI逐步整合到遠距醫療、智慧照護與非接觸式醫療服務應用，一方面提升醫療效率，也有助減輕醫療人力短缺壓力。

除了數位化改革，德國近年也面臨藥品供應鏈脆弱問題，包括部分抗生素等學名藥高度依賴進口，一旦國際供應斷鏈，將影響民眾用藥安全。

針對藥品供應韌性，石崇良指出，目前全球原料藥高度依賴中國與印度，「沒有任何國家可以獨立完成藥品供應韌性」。

他透露，台灣今年已啟動「四年國家藥品韌性整備計畫」，將提升抗生素、胰島素等必要藥品與原料藥自主能力，同時希望與理念相近國家建立非紅供應鏈合作體系。

談及此次從日內瓦一路到柏林的感受，石崇良坦言，原本因美國退出世界衛生組織（WHO），出發前感到有些忐忑，但實際與歐方交流後發現，今年歐洲各國對台灣支持程度更甚以往。不論是在WHA期間或德國交流期間，都感受到歐洲對台灣的高度善意與合作意願。

「這也印證了德不孤，必有鄰。」石崇良說，希望透過一次次國際交流，把台灣2300萬人的努力與想望分享給世界。