廣島「原爆之火」首抵珍珠港 日美代表吹熄祈願和平

象徵日本廣島原爆記憶與和平祈願的「原爆之火」近日首度跨海抵達夏威夷珍珠港，來自日本與美國的相關人士當地時間24日在珍珠港國立紀念公園共同吹熄火焰，並簽署和平文書，盼藉由這場跨越戰爭歷史的儀式，為兩國和解與世界和平傳遞訊息。

NHK報導，這場活動由東京一個致力推動和平運動的非營利組織策畫，約270人出席。會場點燃的火種，是福岡縣八女市「和平之塔」保存至今的「原爆之火」，出生於當地的山本達雄為紀念在原爆中喪生的叔父，將火種從廣島帶回家鄉，自此持續燃燒，成為日本象徵和平的重要火種。

儀式中，包括戰爭當事人後代在內的5名日美代表，將火焰分裝於多盞燈籠後共同吹熄，象徵為歷史劃下句點，並在「心靈終戰」宣言上簽名。

推動本次活動的NPO組織理事長佐佐木雅弘，其妹是廣島和平紀念公園內「原爆之子」塑像原型、12歲喪生於急性淋巴性白血病的佐佐木禎子。

他表示，每當有人高喊「不要再有廣島」、「不要再有長崎」，偶爾還是會聽見有人回應「記住珍珠港」。他說，希望透過雙方帶著笑容一起吹熄火焰，成為消除歷史怨恨、邁向和平的第一步。

儀式也邀請到珍珠港事件當時日美雙方領導人的後代出席。日本前首相東條英機的曾孫東條英利說：「從沒想過會有這一天，真的非常感激。雖然未必稱得上是重大轉捩點，但希望彼此能繼續向前邁進。」

批准向日本投下原子彈的美國前總統杜魯門（HarryS. Truman）外孫、作家克利夫頓．杜魯門．丹尼爾（Clifton Truman Daniel）則說，熄滅仇恨的火焰、延續和平之火，是非常具有象徵意義的舉動。

活動結束後，與會人士也前往密蘇里號戰艦（USSMissouri）紀念館，在日本1945年簽署投降文書的地點，再次簽署和平文件。

克利夫頓．杜魯門．丹尼爾表示，能在當年簽署降書的地方再次簽署和平文書，讓這份歷史重新與珍珠港連結，是令人深受觸動的一刻。東條英利也說，希望這能成為證明，即使雙方曾經兵戎相見，仍然可以真正理解彼此。

佐佐木雅弘則呼籲，如今世界各地依然戰火不斷，「唯有盡快意識到戰爭必須停止，和平才可能到來。武器無法讓人心屈服，衷心期盼全世界共同追求和平的那一天能早日實現。」