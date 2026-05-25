泰知名啤酒家族爆弟控兄性侵醜聞 掀社會罕見討論浪潮

泰國最大啤酒品牌之一勝獅（Singha）的創立家族近期爆發性侵指控醜聞，引發媒體高度關注，並在保守的泰國掀起這類受害者揭露自身痛苦經歷的罕見浪潮。

法新社報導，現年29歲的勝獅啤酒家族第4代成員西拉努（Siranudh Scott）本月發布1段情緒激動的影片，指控現年30多歲的哥哥蘇尼特（Sunit）在他青少年時期多次對他性侵。

蘇尼特其後在網路上發布影片否認指控，但勝獅母公司汶洛（Boonrawd）19日將他免除主管職務。

西拉努接受法新社訪問時說，他是在9到13歲時遭到侵犯，每當哥哥暑假從寄宿學校返家時就會發生。他約在3年前首次告知其他家人，但當時他選擇接受封口費。

不過今年西拉努的母親因為1起不動產糾紛而對他提告，成了他的「臨界點」，使他決定將事件公開，並正在計劃採取法律行動。

勝獅啤酒因其金獅商標及與英超足球隊切爾西（Chelsea FC）和一級方程式賽車車隊哈斯F1（HaasFormula One）的合作，而享有國際知名度。

兩兄弟所屬的披榮帕迪（Bhirombhakdi）家族資產淨值則估計達到17億5000萬美元（約新台幣550億元），根據富比世（Forbes）排名是泰國第15大富有家族。

西拉努的指控曝光後，一些泰國名人陸續在社群媒體上分享自身遭受性騷擾或性侵的經歷。

其中泰國最知名高爾夫球場之一的繼承人帕汀亞（Patinya Kuantrakul）說，她在11歲時遭到司機性侵懷孕並墮胎。擁有podcast節目的網紅泰勒（TaylorSrirat）則表示，他19歲時遭到50歲上司性侵。

另有些泰國網友留言說，他們受到西拉努公開自身經歷的鼓勵，而首次公開談論類似遭遇。

性騷擾和性侵議題長期以來在泰國被視為禁忌。分析家指出，由於泰國社會對這類事件的汙名化及抱持的保守態度，使得被害人往往保持沉默，因此這波集體發聲顯得難得。