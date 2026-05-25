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山形近40年來首起熊襲人致死案 老翁採菜殞命

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟。（歐新社）
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟。（歐新社）

日本山形縣一名老翁本月初為了採收野菜，獨自前往酒田市山區後下落不明。警方今天宣布，這名老翁被熊攻擊致死。而這也是山形縣內相隔37年首度發生熊襲人致死案。

山形放送（YBC）與「讀賣新聞」報導，當地警察等單位本月初接獲通報之後，持續搜索失蹤的78歲老翁，接著在本月5日，於老翁的卡車附近尋獲一具疑為老翁本人的遺體。

山形縣警方表示，搜索人員尋獲遺體之後，同行的獵友會成員隨即射殺在附近出沒的一頭熊，後來相關人員在熊的胃部，發現部分人體。

司法解剖的結果顯示，這具遺體就是這名失蹤老翁，死因是全身傷勢嚴重造成的出血致死。而遺體頭部與手臂等部位，出現多處外傷，且也有動物牙齒形狀與曾被拖行的痕跡。

警方確認從熊身上採到的DNA與這名老翁相符過後，接著在今天宣布這是熊襲案件。

山形縣政府指出，根據紀錄，山形縣前一次發生熊襲人致死案，要追溯到1988年。

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