銀座知名商場GINZA SIX遭人噴不明氣體 14人送醫

日本東京銀座知名商場GINZA SIX今（25日）遭男子噴灑不明氣體，25位民眾出現喉嚨痛等身體不適，14人送醫，警方正在追查該名男子的下落。TBS報導，目擊者說，當時在商場前有外國人在吵架，其中一人噴灑不明氣體後逃離現場。

NHK報導，今日中午左右警視廳接獲通報，指位於銀座6丁目的GINZA SIX內聞到刺激性的臭味，現場民眾不停咳嗽。警察趕赴現場，得知一名穿黑上衣、白褲子，戴口罩的男子，在與商場合併的辦公大樓一樓ATM區，噴射不明物質。

許多警察與消防員趕來，現場停有多輛消防車，並在人行道設置帳篷，詢問可能的目擊者。在封鎖線外有大批民眾圍觀。

一名進入GINZA SIX的女性對NHK表示，正要走進大樓的時候，覺得空氣有異味，周圍的人都捂住口鼻。到ATM區的時候，覺得喉嚨刺刺、麻麻的，立刻衝出來通報消防隊。