東京銀座GINZA SIX驚傳噴灑刺激物 口罩男犯案後逃逸

日本東京銀座鬧區今天中午驚傳疑似噴灑刺激性物質事件。位於銀座核心商圈的GINZA SIX一樓銀行ATM區傳出刺鼻異味，多名民眾出現喉嚨疼痛、咳嗽等不適症狀，其中部分民眾送醫，警方正追查一名噴灑後逃逸、戴著白色口罩的男子。

根據NHK、日本富士新聞網（FNN）報導，警視廳表示，今天中午12時左右接獲報案稱，GINZA SIX內「出現刺激性氣味，大家都在咳嗽」。

警方趕抵後發現，多名男女陸續出現喉嚨不適等症狀。一名男子疑似在設有ATM的三井住友銀行一樓區域噴灑噴霧後離去，導致25人出現頭痛及喉嚨不適等症狀，其中14人送醫，其餘人員則在現場接受緊急處置。據了解，受害者大多為到銀行洽公民眾。

根據監視器畫面，嫌犯年齡不詳，身穿黑色上衣、接近白色的淺色長褲，戴著白色口罩。

一名當時正準備進入商場購物的女性回憶，「我正要走進去，就覺得空氣有些不對勁，周圍的人也都摀著嘴巴。進到ATM區後，喉嚨立刻有刺刺的、甚至發麻的感覺，所以我馬上走到外面並通報消防。現在喉嚨還是很不舒服。」

另一名70歲女性則說，人剛到附近便發現現場一陣騷動，「原本還以為是失火」，接著就感到喉嚨有灼熱刺痛感，不過沒有聞到特別的味道。

一名60多歲女性表示，她當時正準備離開商場，看到出口聚集不少人，工作人員一一確認民眾身體狀況，並提醒「有危險」，要求她改從其他出口離開。她雖未聞到異味，也未出現不適，但現場氣氛相當緊張。

事發地點位於東京銀座核心商圈，周邊商業設施與辦公大樓林立。GINZA SIX於2017年開幕，為地上13層、地下6層的大型複合商場，由日本知名建築師谷口吉生操刀設計，館內進駐多家國際精品品牌，也是近年旅客赴東京購物的熱門地標。

事發後，GINZA SIX周邊一度拉起封鎖線，大批警消在場處理，並在人行道搭設臨時帳篷協助疏散與詢問。警方目前正調查噴灑物質成分及嫌犯行蹤。